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Суровикин доложил об отражении украинских атак на двух направлениях - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/surovikin-1830315247.html
Суровикин доложил об отражении украинских атак на двух направлениях
Суровикин доложил об отражении украинских атак на двух направлениях - РИА Новости, 09.11.2022
Суровикин доложил об отражении украинских атак на двух направлениях
Вооруженные силы РФ пресекли все попытки наступательных действий вооруженных сил Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях, доложил командующий... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:05
2022-11-09T18:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сергей суровикин
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
украина
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы РФ пресекли все попытки наступательных действий вооруженных сил Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны Сергею Шойгу."Активными действиями соединений и частей Объединенной группировки войск и сил пресечены все попытки наступательных действий вооруженных сил Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях. Кроме того, на отдельных направлениях возобновили наступательные действия", - сказал Суровикин.
https://ria.ru/20221109/spetsoperatsiya-1830267175.html
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вооруженные силы украины, сергей суровикин, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сергей Суровикин, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Украина
18:05 09.11.2022 (обновлено: 18:37 09.11.2022)
 
Суровикин доложил об отражении украинских атак на двух направлениях

ВС России пресекли все попытки наступления ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы РФ пресекли все попытки наступательных действий вооруженных сил Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны Сергею Шойгу.
"Активными действиями соединений и частей Объединенной группировки войск и сил пресечены все попытки наступательных действий вооруженных сил Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях. Кроме того, на отдельных направлениях возобновили наступательные действия", - сказал Суровикин.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:21Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.11.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСергей СуровикинРоссияСергей ШойгуВооруженные силы РФУкраина
 
 
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