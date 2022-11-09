https://ria.ru/20221109/surovikin-1830315247.html
Суровикин доложил об отражении украинских атак на двух направлениях
Суровикин доложил об отражении украинских атак на двух направлениях - РИА Новости, 09.11.2022
Суровикин доложил об отражении украинских атак на двух направлениях
Вооруженные силы РФ пресекли все попытки наступательных действий вооруженных сил Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях, доложил командующий... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:05
2022-11-09T18:05
2022-11-09T18:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сергей суровикин
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сергей шойгу
вооруженные силы рф
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы РФ пресекли все попытки наступательных действий вооруженных сил Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны Сергею Шойгу."Активными действиями соединений и частей Объединенной группировки войск и сил пресечены все попытки наступательных действий вооруженных сил Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях. Кроме того, на отдельных направлениях возобновили наступательные действия", - сказал Суровикин.
https://ria.ru/20221109/spetsoperatsiya-1830267175.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сергей Суровикин, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Украина
18:05 09.11.2022 (обновлено: 18:37 09.11.2022)
Суровикин доложил об отражении украинских атак на двух направлениях
ВС России пресекли все попытки наступления ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях