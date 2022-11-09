https://ria.ru/20221109/surovikin-1830315247.html

Суровикин доложил об отражении украинских атак на двух направлениях

Суровикин доложил об отражении украинских атак на двух направлениях - РИА Новости, 09.11.2022

Суровикин доложил об отражении украинских атак на двух направлениях

Вооруженные силы РФ пресекли все попытки наступательных действий вооруженных сил Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях, доложил командующий... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T18:05

2022-11-09T18:05

2022-11-09T18:37

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сергей суровикин

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы РФ пресекли все попытки наступательных действий вооруженных сил Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях, доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин министру обороны Сергею Шойгу."Активными действиями соединений и частей Объединенной группировки войск и сил пресечены все попытки наступательных действий вооруженных сил Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях. Кроме того, на отдельных направлениях возобновили наступательные действия", - сказал Суровикин.

https://ria.ru/20221109/spetsoperatsiya-1830267175.html

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