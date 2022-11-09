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Четыре объекта здравоохранения построят в Ингушетии до 2024 года - РИА Новости, 09.11.2022
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https://ria.ru/20221109/stroitelstvo-1830336315.html
Четыре объекта здравоохранения построят в Ингушетии до 2024 года
Четыре объекта здравоохранения построят в Ингушетии до 2024 года - РИА Новости, 09.11.2022
Четыре объекта здравоохранения построят в Ингушетии до 2024 года
Власти Ингушетии планируют до 2024 года завершить строительство четырех объектов здравоохранения, а также обновить республиканскую детскую поликлинику, сообщила РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T19:05
2022-11-09T19:07
республика ингушетия
общество
махмуд-али калиматов
назрань
малгобекский район
назрановский район
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 9 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют до 2024 года завершить строительство четырех объектов здравоохранения, а также обновить республиканскую детскую поликлинику, сообщила пресс-служба главы региона."В Ингушетии в 2022-2023 годах планируют построить и ввести в эксплуатацию четыре новых здания медучреждений в Назрани, Назрановском и Малгобекском районах республики", - говорится в сообщении.В частности, в Назрановском районе уже ведется строительство Кантышевской участковой больницы на 60 койко-мест и 100 посещений в смену. Существующая участковая больница обслуживает более 30 тысяч человек и не справляется с потоком посетителей.В 2023 году также запланировано строительство Сурхахинской амбулатории на 100 посещений в смену и фельдшерско-акушерского пункта в отдаленном селе Южное на 20 посещений в смену, на эти цели направят около 100 миллионов рублей."Кроме того, в 2023 году откроют новое инфекционное отделение на территории детской республиканской клинической больницы в Назрани на 60 койко-мест стоимостью 380 миллионов рублей. Помимо десятков одноместных боксов в здании расположатся операционная, кабинеты лучевой и функциональной диагностики, кабинеты врачей и административные помещения", - отмечает пресс-служба.Также в республике в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения осуществляется капитальный ремонт городской детской поликлиники на общую сумму 16 миллионов рублей."Мы хотим постепенно полностью обновить инфраструктуру здравоохранения. Где-то будем строить новые здания, где-то производить капитальный ремонт. В сельских амбулаториях часто работают в старых, приспособленных зданиях, без соответствующих условий. Это отражается и на качестве работы. Поэтому будем создавать для врачей максимально комфортные рабочие условия",- отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
https://ria.ru/20221019/ingushetiya-1825080776.html
https://ria.ru/20220929/ingushetiya-1820366808.html
назрань
малгобекский район
назрановский район
республика ингушетия
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общество, махмуд-али калиматов, назрань, малгобекский район, назрановский район, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Общество, Махмуд-Али Калиматов, Назрань, Малгобекский район, Назрановский район, Республика Ингушетия
19:05 09.11.2022 (обновлено: 19:07 09.11.2022)
 

Четыре объекта здравоохранения построят в Ингушетии до 2024 года

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкРабочий на строительстве объекта
Рабочий на строительстве объекта - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Рабочий на строительстве объекта. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 9 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют до 2024 года завершить строительство четырех объектов здравоохранения, а также обновить республиканскую детскую поликлинику, сообщила пресс-служба главы региона.
"В Ингушетии в 2022-2023 годах планируют построить и ввести в эксплуатацию четыре новых здания медучреждений в Назрани, Назрановском и Малгобекском районах республики", - говорится в сообщении.
В частности, в Назрановском районе уже ведется строительство Кантышевской участковой больницы на 60 койко-мест и 100 посещений в смену. Существующая участковая больница обслуживает более 30 тысяч человек и не справляется с потоком посетителей.
В 2023 году также запланировано строительство Сурхахинской амбулатории на 100 посещений в смену и фельдшерско-акушерского пункта в отдаленном селе Южное на 20 посещений в смену, на эти цели направят около 100 миллионов рублей.
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"Кроме того, в 2023 году откроют новое инфекционное отделение на территории детской республиканской клинической больницы в Назрани на 60 койко-мест стоимостью 380 миллионов рублей. Помимо десятков одноместных боксов в здании расположатся операционная, кабинеты лучевой и функциональной диагностики, кабинеты врачей и административные помещения", - отмечает пресс-служба.
Также в республике в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения осуществляется капитальный ремонт городской детской поликлиники на общую сумму 16 миллионов рублей.
"Мы хотим постепенно полностью обновить инфраструктуру здравоохранения. Где-то будем строить новые здания, где-то производить капитальный ремонт. В сельских амбулаториях часто работают в старых, приспособленных зданиях, без соответствующих условий. Это отражается и на качестве работы. Поэтому будем создавать для врачей максимально комфортные рабочие условия",- отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

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