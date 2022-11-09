https://ria.ru/20221109/stroitelstvo-1830336315.html

Четыре объекта здравоохранения построят в Ингушетии до 2024 года

Четыре объекта здравоохранения построят в Ингушетии до 2024 года - РИА Новости, 09.11.2022

Четыре объекта здравоохранения построят в Ингушетии до 2024 года

Власти Ингушетии планируют до 2024 года завершить строительство четырех объектов здравоохранения, а также обновить республиканскую детскую поликлинику, сообщила РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T19:05

2022-11-09T19:05

2022-11-09T19:07

республика ингушетия

общество

махмуд-али калиматов

назрань

малгобекский район

назрановский район

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 9 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют до 2024 года завершить строительство четырех объектов здравоохранения, а также обновить республиканскую детскую поликлинику, сообщила пресс-служба главы региона."В Ингушетии в 2022-2023 годах планируют построить и ввести в эксплуатацию четыре новых здания медучреждений в Назрани, Назрановском и Малгобекском районах республики", - говорится в сообщении.В частности, в Назрановском районе уже ведется строительство Кантышевской участковой больницы на 60 койко-мест и 100 посещений в смену. Существующая участковая больница обслуживает более 30 тысяч человек и не справляется с потоком посетителей.В 2023 году также запланировано строительство Сурхахинской амбулатории на 100 посещений в смену и фельдшерско-акушерского пункта в отдаленном селе Южное на 20 посещений в смену, на эти цели направят около 100 миллионов рублей."Кроме того, в 2023 году откроют новое инфекционное отделение на территории детской республиканской клинической больницы в Назрани на 60 койко-мест стоимостью 380 миллионов рублей. Помимо десятков одноместных боксов в здании расположатся операционная, кабинеты лучевой и функциональной диагностики, кабинеты врачей и административные помещения", - отмечает пресс-служба.Также в республике в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения осуществляется капитальный ремонт городской детской поликлиники на общую сумму 16 миллионов рублей."Мы хотим постепенно полностью обновить инфраструктуру здравоохранения. Где-то будем строить новые здания, где-то производить капитальный ремонт. В сельских амбулаториях часто работают в старых, приспособленных зданиях, без соответствующих условий. Это отражается и на качестве работы. Поэтому будем создавать для врачей максимально комфортные рабочие условия",- отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

https://ria.ru/20221019/ingushetiya-1825080776.html

https://ria.ru/20220929/ingushetiya-1820366808.html

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малгобекский район

назрановский район

республика ингушетия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, махмуд-али калиматов, назрань, малгобекский район, назрановский район, республика ингушетия