https://ria.ru/20221109/stremousov-1830356539.html

Минздрав Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова в ДТП

Минздрав Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова в ДТП - РИА Новости, 10.11.2022

Минздрав Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова в ДТП

Замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов погиб в автомобильной аварии, эту информацию подтвердил региональный минздрав. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-09T20:29

2022-11-09T20:29

2022-11-10T00:09

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

кирилл стремоусов

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов погиб в автомобильной аварии, эту информацию подтвердил региональный минздрав.Врачи констатировали смерть Стремоусова. В ведомстве со ссылкой на своего главу Вадими Ильмиева также уточнили, что еще два человека пострадали. Министерство здравоохранения принесло соболезнования родным и близким чиновника и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

https://ria.ru/20221109/stremousov-1830325691.html

херсонская область

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происшествия, херсонская область , кирилл стремоусов