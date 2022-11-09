https://ria.ru/20221109/stremousov-1830356539.html
Минздрав Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова в ДТП
Минздрав Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова в ДТП - РИА Новости, 10.11.2022
Минздрав Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова в ДТП
Замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов погиб в автомобильной аварии, эту информацию подтвердил региональный минздрав. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-09T20:29
2022-11-09T20:29
2022-11-10T00:09
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
кирилл стремоусов
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов погиб в автомобильной аварии, эту информацию подтвердил региональный минздрав.Врачи констатировали смерть Стремоусова. В ведомстве со ссылкой на своего главу Вадими Ильмиева также уточнили, что еще два человека пострадали. Министерство здравоохранения принесло соболезнования родным и близким чиновника и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.
https://ria.ru/20221109/stremousov-1830325691.html
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происшествия, херсонская область , кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Кирилл Стремоусов
20:29 09.11.2022 (обновлено: 00:09 10.11.2022)
Минздрав Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова в ДТП
Минздрав Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова в ДТП с участием трех машин