https://ria.ru/20221109/stremousov-1830307495.html
Пушилин назвал Стремоусова мужественным борцом за справедливость
Пушилин назвал Стремоусова мужественным борцом за справедливость - РИА Новости, 09.11.2022
Пушилин назвал Стремоусова мужественным борцом за справедливость
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования в связи с гибелью замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:47
2022-11-09T17:47
2022-11-09T17:47
кирилл стремоусов
денис пушилин
владимир сальдо
херсонская область
донецкая народная республика
геническ
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования в связи с гибелью замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, назвав его настоящим патриотом, "мужественным борцом за справедливость, за правду, за русских людей".Ранее в пресс-службе администрации Херсонской области сообщили, что Стремоусов погиб. В аппарате администрации региона РИА Новости уточняли, что он погиб в ДТП. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил информацию о гибели и отметил, что ДТП произошло на территории Херсонской области."В это трудно поверить... В ДТП под Геническом погиб заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.... Сегодня мы все, весь Русский мир, потеряли мужественного борца за справедливость, за правду, за русских людей. Выражаю соболезнования его близким, жене и пятерым детям, его коллегам, всем херсонцам", - написал Пушилин в Telegram-канале.Он добавил, что Стремоусов много сделал для того, чтобы " Херсон вернулся в родную гавань", а Херсонская область стала субъектом РФ.
https://ria.ru/20221109/stremousov-1830305700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл стремоусов, денис пушилин, владимир сальдо, херсонская область , донецкая народная республика, геническ
Кирилл Стремоусов, Денис Пушилин, Владимир Сальдо, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Геническ
Пушилин назвал Стремоусова мужественным борцом за справедливость
Пушилин о гибели Стремоусова: мы потеряли мужественного борца за справедливость