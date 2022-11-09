https://ria.ru/20221109/stremousov-1830285369.html

Аксенов выразил соболезнования из-за гибели Стремоусова

Аксенов выразил соболезнования из-за гибели Стремоусова - РИА Новости, 09.11.2022

Аксенов выразил соболезнования из-за гибели Стремоусова

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал огромной трагедией гибель замруководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, пообещав оказать поддержку его РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:43

2022-11-09T16:43

2022-11-09T16:48

сергей аксенов (политик)

кирилл стремоусов

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал огромной трагедией гибель замруководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, пообещав оказать поддержку его семье."Погиб Кирилл Сергеевич Стремоусов. Огромная трагедия, невосполнимая утрата. Нет слов. Он был настоящим бойцом, патриотом России, честным и смелым человеком. Самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Кирилла Сергеевича. Вечная память и царствие небесное! Семье будет оказана вся необходимая поддержка", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221109/vsu-1830164759.html

херсонская область

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Влада Копылова

сергей аксенов (политик), кирилл стремоусов, херсонская область , общество