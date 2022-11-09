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Аксенов выразил соболезнования из-за гибели Стремоусова - РИА Новости, 09.11.2022
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Аксенов выразил соболезнования из-за гибели Стремоусова
Аксенов выразил соболезнования из-за гибели Стремоусова - РИА Новости, 09.11.2022
Аксенов выразил соболезнования из-за гибели Стремоусова
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал огромной трагедией гибель замруководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, пообещав оказать поддержку его РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:43
2022-11-09T16:48
сергей аксенов (политик)
кирилл стремоусов
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал огромной трагедией гибель замруководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, пообещав оказать поддержку его семье."Погиб Кирилл Сергеевич Стремоусов. Огромная трагедия, невосполнимая утрата. Нет слов. Он был настоящим бойцом, патриотом России, честным и смелым человеком. Самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Кирилла Сергеевича. Вечная память и царствие небесное! Семье будет оказана вся необходимая поддержка", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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сергей аксенов (политик), кирилл стремоусов, херсонская область , общество
Сергей Аксенов (политик), Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Общество
16:43 09.11.2022 (обновлено: 16:48 09.11.2022)
 
Аксенов выразил соболезнования из-за гибели Стремоусова

Глава Крыма Аксенов назвал гибель Стремоусова огромной трагедией

© Фото : Кирилл Стремоусов / TelegramЗаместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : Кирилл Стремоусов / Telegram
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал огромной трагедией гибель замруководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, пообещав оказать поддержку его семье.
"Погиб Кирилл Сергеевич Стремоусов. Огромная трагедия, невосполнимая утрата. Нет слов. Он был настоящим бойцом, патриотом России, честным и смелым человеком. Самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Кирилла Сергеевича. Вечная память и царствие небесное! Семье будет оказана вся необходимая поддержка", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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Сергей Аксенов (политик)Кирилл СтремоусовХерсонская областьОбщество
 
 
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