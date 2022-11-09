https://ria.ru/20221109/sotsobekty-1830205141.html
Три новых соцобъекта простроят в Липецке
Три новых соцобъекта простроят в Липецке - РИА Новости, 09.11.2022
Три новых соцобъекта простроят в Липецке
Два детских сада и поликлиника будут построены в Липецке на средства инфраструктурного бюджетного кредита; строительство начнется в скором времени, средства для РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:33
2022-11-09T13:33
2022-11-09T13:33
липецкая область
липецк
игорь артамонов
общество
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ЛИПЕЦК, 9 ноя – РИА Новости. Два детских сада и поликлиника будут построены в Липецке на средства инфраструктурного бюджетного кредита; строительство начнется в скором времени, средства для этого уже выделены, определен подрядчик, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По словам главы региона, все объекты будут возводиться в новых районах областного центра. Поликлинику построят в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области". На эти цели выделено 1,4 миллиарда рублей, полученных регионом в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Подрядчику предстоит выполнить работы "под ключ", то есть подготовить проектную документацию, провести необходимые инженерные изыскания и возвести объект. Согласно проекту здание поликлиники будет переменной этажности – от четырёх до шести этажей. Пропускная способность поликлиники составит 600 взрослых и 200 детских посещений. Артамонов отметил, что все помещения поликлиники спланированы под использование современного технологического оборудования.По сообщению главы региона, два детских сада на 224 и 350 мест соответственно будут также построены на средства инфраструктурного бюджетного кредита. В зданиях запланированы группы для детей от 1,5 до 7 лет, медицинские блоки, прачечные, пищеблоки, вспомогательные и технические помещения.
https://ria.ru/20221031/zdravookhranenie-1828071663.html
липецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов, общество
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Общество
ЛИПЕЦК, 9 ноя – РИА Новости. Два детских сада и поликлиника будут построены в Липецке на средства инфраструктурного бюджетного кредита; строительство начнется в скором времени, средства для этого уже выделены, определен подрядчик, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По словам главы региона, все объекты будут возводиться в новых районах областного центра. Поликлинику построят в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области". На эти цели выделено 1,4 миллиарда рублей, полученных регионом в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Подрядчику предстоит выполнить работы "под ключ", то есть подготовить проектную документацию, провести необходимые инженерные изыскания и возвести объект.
Согласно проекту здание поликлиники будет переменной этажности – от четырёх до шести этажей. Пропускная способность поликлиники составит 600 взрослых и 200 детских посещений. Артамонов
отметил, что все помещения поликлиники спланированы под использование современного технологического оборудования.
"Наполнение медучреждения продумано с учётом современных требований, чтобы жители областного центра могли получать качественную медицинскую помощь. С нашей стороны будут приняты все необходимые меры для того, чтобы выполнение работ было достойным", – подчеркнул губернатор.
По сообщению главы региона, два детских сада на 224 и 350 мест соответственно будут также построены на средства инфраструктурного бюджетного кредита. В зданиях запланированы группы для детей от 1,5 до 7 лет, медицинские блоки, прачечные, пищеблоки, вспомогательные и технические помещения.