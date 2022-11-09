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Три новых соцобъекта простроят в Липецке - РИА Новости, 09.11.2022
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Три новых соцобъекта простроят в Липецке
Три новых соцобъекта простроят в Липецке - РИА Новости, 09.11.2022
Три новых соцобъекта простроят в Липецке
Два детских сада и поликлиника будут построены в Липецке на средства инфраструктурного бюджетного кредита; строительство начнется в скором времени, средства для РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:33
2022-11-09T13:33
липецкая область
липецк
игорь артамонов
общество
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ЛИПЕЦК, 9 ноя – РИА Новости. Два детских сада и поликлиника будут построены в Липецке на средства инфраструктурного бюджетного кредита; строительство начнется в скором времени, средства для этого уже выделены, определен подрядчик, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По словам главы региона, все объекты будут возводиться в новых районах областного центра. Поликлинику построят в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области". На эти цели выделено 1,4 миллиарда рублей, полученных регионом в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Подрядчику предстоит выполнить работы "под ключ", то есть подготовить проектную документацию, провести необходимые инженерные изыскания и возвести объект. Согласно проекту здание поликлиники будет переменной этажности – от четырёх до шести этажей. Пропускная способность поликлиники составит 600 взрослых и 200 детских посещений. Артамонов отметил, что все помещения поликлиники спланированы под использование современного технологического оборудования.По сообщению главы региона, два детских сада на 224 и 350 мест соответственно будут также построены на средства инфраструктурного бюджетного кредита. В зданиях запланированы группы для детей от 1,5 до 7 лет, медицинские блоки, прачечные, пищеблоки, вспомогательные и технические помещения.
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липецк, игорь артамонов, общество
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Общество
13:33 09.11.2022
 

Три новых соцобъекта простроят в Липецке

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиТри новых соцобъекта простроят в Липецке
Три новых соцобъекта простроят в Липецке - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 9 ноя – РИА Новости. Два детских сада и поликлиника будут построены в Липецке на средства инфраструктурного бюджетного кредита; строительство начнется в скором времени, средства для этого уже выделены, определен подрядчик, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По словам главы региона, все объекты будут возводиться в новых районах областного центра. Поликлинику построят в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области". На эти цели выделено 1,4 миллиарда рублей, полученных регионом в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Подрядчику предстоит выполнить работы "под ключ", то есть подготовить проектную документацию, провести необходимые инженерные изыскания и возвести объект.
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиТри новых соцобъекта простроят в Липецке
Три новых соцобъекта простроят в Липецке - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Три новых соцобъекта простроят в Липецке
Согласно проекту здание поликлиники будет переменной этажности – от четырёх до шести этажей. Пропускная способность поликлиники составит 600 взрослых и 200 детских посещений. Артамонов отметил, что все помещения поликлиники спланированы под использование современного технологического оборудования.
"Наполнение медучреждения продумано с учётом современных требований, чтобы жители областного центра могли получать качественную медицинскую помощь. С нашей стороны будут приняты все необходимые меры для того, чтобы выполнение работ было достойным", – подчеркнул губернатор.
По сообщению главы региона, два детских сада на 224 и 350 мест соответственно будут также построены на средства инфраструктурного бюджетного кредита. В зданиях запланированы группы для детей от 1,5 до 7 лет, медицинские блоки, прачечные, пищеблоки, вспомогательные и технические помещения.
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Липецкая областьЛипецкИгорь АртамоновОбщество
 
 
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