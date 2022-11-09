https://ria.ru/20221109/sotsobekty-1830205141.html

Три новых соцобъекта простроят в Липецке

Три новых соцобъекта простроят в Липецке - РИА Новости, 09.11.2022

Три новых соцобъекта простроят в Липецке

Два детских сада и поликлиника будут построены в Липецке на средства инфраструктурного бюджетного кредита; строительство начнется в скором времени, средства для РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T13:33

2022-11-09T13:33

2022-11-09T13:33

липецкая область

липецк

игорь артамонов

общество

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ЛИПЕЦК, 9 ноя – РИА Новости. Два детских сада и поликлиника будут построены в Липецке на средства инфраструктурного бюджетного кредита; строительство начнется в скором времени, средства для этого уже выделены, определен подрядчик, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По словам главы региона, все объекты будут возводиться в новых районах областного центра. Поликлинику построят в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области". На эти цели выделено 1,4 миллиарда рублей, полученных регионом в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Подрядчику предстоит выполнить работы "под ключ", то есть подготовить проектную документацию, провести необходимые инженерные изыскания и возвести объект. Согласно проекту здание поликлиники будет переменной этажности – от четырёх до шести этажей. Пропускная способность поликлиники составит 600 взрослых и 200 детских посещений. Артамонов отметил, что все помещения поликлиники спланированы под использование современного технологического оборудования.По сообщению главы региона, два детских сада на 224 и 350 мест соответственно будут также построены на средства инфраструктурного бюджетного кредита. В зданиях запланированы группы для детей от 1,5 до 7 лет, медицинские блоки, прачечные, пищеблоки, вспомогательные и технические помещения.

https://ria.ru/20221031/zdravookhranenie-1828071663.html

липецк

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Алёна Пава

липецк, игорь артамонов, общество