https://ria.ru/20221109/sokrascheniya-1830104143.html
СМИ: Meta* начнет в среду процесс сокращения сотрудников
СМИ: Meta* начнет в среду процесс сокращения сотрудников - РИА Новости, 09.11.2022
СМИ: Meta* начнет в среду процесс сокращения сотрудников
Американская компания Meta* (запрещена в России как экстремистская организация) начнет в среду процесс сокращения тысяч сотрудников, сообщила газета Wall Street РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T01:03
2022-11-09T01:03
2022-11-09T05:14
технологии
марк цукерберг
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Американская компания Meta* (запрещена в России как экстремистская организация) начнет в среду процесс сокращения тысяч сотрудников, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.Ранее газета писала, что Meta* планирует начать полномасштабное сокращение персонала.По данным издания, глава Meta* Марк Цукерберг во вторник анонсировал на встрече с руководством корпорации предстоящие увольнения.По информации источников, Цукерберг выглядел на встрече удрученным и заявил, что несет ответственность за просчеты компании. Как пишет издание, о начале увольнений будет объявлено в среду утром.Издание отмечает, что по состоянию на конец сентября в Meta* работали более 87 тысяч человек.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221107/sokraschenie-1829545798.html
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технологии, марк цукерберг, россия
Технологии, Марк Цукерберг, Россия
01:03 09.11.2022 (обновлено: 05:14 09.11.2022)
СМИ: Meta* начнет в среду процесс сокращения сотрудников
WSJ: американская компания Meta* начнет в среду процесс сокращения тысяч сотрудников