https://ria.ru/20221109/sokrascheniya-1830104143.html

СМИ: Meta* начнет в среду процесс сокращения сотрудников

СМИ: Meta* начнет в среду процесс сокращения сотрудников - РИА Новости, 09.11.2022

СМИ: Meta* начнет в среду процесс сокращения сотрудников

Американская компания Meta* (запрещена в России как экстремистская организация) начнет в среду процесс сокращения тысяч сотрудников, сообщила газета Wall Street РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T01:03

2022-11-09T01:03

2022-11-09T05:14

технологии

марк цукерберг

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Американская компания Meta* (запрещена в России как экстремистская организация) начнет в среду процесс сокращения тысяч сотрудников, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.Ранее газета писала, что Meta* планирует начать полномасштабное сокращение персонала.По данным издания, глава Meta* Марк Цукерберг во вторник анонсировал на встрече с руководством корпорации предстоящие увольнения.По информации источников, Цукерберг выглядел на встрече удрученным и заявил, что несет ответственность за просчеты компании. Как пишет издание, о начале увольнений будет объявлено в среду утром.Издание отмечает, что по состоянию на конец сентября в Meta* работали более 87 тысяч человек.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221107/sokraschenie-1829545798.html

https://ria.ru/20221026/shtraf-1826831348.html

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технологии, марк цукерберг, россия