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Россия будет укреплять межнациональное и межрелигиозное согласие - РИА Новости, 09.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221109/soglasie-1830312278.html
Россия будет укреплять межнациональное и межрелигиозное согласие
Россия будет укреплять межнациональное и межрелигиозное согласие - РИА Новости, 09.11.2022
Россия будет укреплять межнациональное и межрелигиозное согласие
Россия будет укреплять российскую идентичность и самобытность, а также межнациональное и межрелигиозное согласие, следует из указа президента РФ Владимира... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:58
2022-11-09T18:18
религия
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия будет укреплять российскую идентичность и самобытность, а также межнациональное и межрелигиозное согласие, следует из указа президента РФ Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей"."Реализация стратегического национального приоритета "Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти" предполагает решение следующих задач государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей: а) укрепление гражданского единства, общероссийской гражданской идентичности и российской самобытности, межнационального и межрелигиозного согласия на основе объединяющей роли традиционных ценностей", - говорится в документе.
https://ria.ru/20221109/religiya-1830309896.html
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россия, общество, владимир путин
Религия, Россия, Общество, Владимир Путин
17:58 09.11.2022 (обновлено: 18:18 09.11.2022)
 
Россия будет укреплять межнациональное и межрелигиозное согласие

Россия будет укреплять свою идентичность, межнациональное и межрелигиозное согласие

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей на Красной площади в Москве
Государственный Исторический музей на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Государственный Исторический музей на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия будет укреплять российскую идентичность и самобытность, а также межнациональное и межрелигиозное согласие, следует из указа президента РФ Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".
"Реализация стратегического национального приоритета "Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти" предполагает решение следующих задач государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей: а) укрепление гражданского единства, общероссийской гражданской идентичности и российской самобытности, межнационального и межрелигиозного согласия на основе объединяющей роли традиционных ценностей", - говорится в документе.
Покровский собор (храм Василия Блаженного) на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 17:53Религия
Традиционные религии назвали неотъемлемой частью духовного наследия России
 
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