https://ria.ru/20221109/soglasie-1830312278.html

Россия будет укреплять межнациональное и межрелигиозное согласие

Россия будет укреплять межнациональное и межрелигиозное согласие - РИА Новости, 09.11.2022

Россия будет укреплять межнациональное и межрелигиозное согласие

Россия будет укреплять российскую идентичность и самобытность, а также межнациональное и межрелигиозное согласие, следует из указа президента РФ Владимира... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T17:58

2022-11-09T17:58

2022-11-09T18:18

религия

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия будет укреплять российскую идентичность и самобытность, а также межнациональное и межрелигиозное согласие, следует из указа президента РФ Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей"."Реализация стратегического национального приоритета "Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти" предполагает решение следующих задач государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей: а) укрепление гражданского единства, общероссийской гражданской идентичности и российской самобытности, межнационального и межрелигиозного согласия на основе объединяющей роли традиционных ценностей", - говорится в документе.

https://ria.ru/20221109/religiya-1830309896.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, общество, владимир путин