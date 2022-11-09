https://ria.ru/20221109/soglasie-1830312278.html
Россия будет укреплять межнациональное и межрелигиозное согласие
Россия будет укреплять межнациональное и межрелигиозное согласие - РИА Новости, 09.11.2022
Россия будет укреплять межнациональное и межрелигиозное согласие
Россия будет укреплять российскую идентичность и самобытность, а также межнациональное и межрелигиозное согласие, следует из указа президента РФ Владимира... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:58
2022-11-09T17:58
2022-11-09T18:18
религия
россия
общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825307410_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_b33071a1f003c3d4ea72afb5c67cf9a8.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия будет укреплять российскую идентичность и самобытность, а также межнациональное и межрелигиозное согласие, следует из указа президента РФ Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей"."Реализация стратегического национального приоритета "Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти" предполагает решение следующих задач государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей: а) укрепление гражданского единства, общероссийской гражданской идентичности и российской самобытности, межнационального и межрелигиозного согласия на основе объединяющей роли традиционных ценностей", - говорится в документе.
https://ria.ru/20221109/religiya-1830309896.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825307410_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_54177eda9cdd7e444bb6ef766b50b489.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин
Религия, Россия, Общество, Владимир Путин
17:58 09.11.2022 (обновлено: 18:18 09.11.2022)
Россия будет укреплять межнациональное и межрелигиозное согласие
Россия будет укреплять свою идентичность, межнациональное и межрелигиозное согласие