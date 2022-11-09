https://ria.ru/20221109/smartfon-1830229819.html

Компания realme начинает продажи в России смартфона realme 10

Компания realme начинает продажи в России смартфона realme 10 - РИА Новости, 09.11.2022

Компания realme начинает продажи в России смартфона realme 10

Самый быстрорастущий бренд смартфонов в мире realme объявляет о российском старте продаж realme 10 — первой модели новой серии. Новинка предлагает лучшие в... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:01

2022-11-09T15:01

2022-11-09T15:01

технологии

россия

realme

новости компаний - экономика

гаджеты

электроника

смартфоны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830236155_0:0:989:556_1920x0_80_0_0_0705719853301cff975889e846f6ab80.jpg

Самый быстрорастущий бренд смартфонов в мире realme объявляет о российском старте продаж realme 10 — первой модели новой серии. Новинка предлагает лучшие в своем сегменте процессор MediaTek Helio G99 и экран AMOLED 90 Гц, делающие смартфон королем производительности.Комбо первоклассных процессора и экранаБольшинство моделей конкурентов в этом ценовом сегменте имеют LCD экран и/или процессор Snapdragon 680. Realme 10 оснащен более качественным ярким дисплеем и мощным чипсетом.6,4-дюймовый экран AMOLED 90 Гц предоставляет пользователям превосходные впечатления с яркими цветами, плавным скроллингом и геймингом с частотой дискретизации касания 180 Гц. Его яркость достигает 1000 нит, что обеспечивает отличную видимость даже на улице в яркий солнечный день. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5.Мощность процессора смартфона увеличилась на 40% по сравнению с аналогичной моделью прошлой серии, realme 9. Это обеспечивает высокую производительность: на 25% улучшилась работа CPU и на 78% — графического процессора. При этом, благодаря архитектуре 6 нм, энергопотребление снизилось на 20%. В версии 8+256 Гб realme 10 набрал 400 084 балла в тесте AnTuTu, что делает его самым мощным смартфоном с этим процессором на рынке. Например, MediaTek Helio G99 позволяет играть в PUBG целых 9,41 часа при 40 FPS.До 16 Гб памятиRealme 10 доступен в нескольких конфигурациях, самая мощная из них — 8+256 Гб памяти, чего достаточно для хранения 64 тысяч фотографий. Кроме того, поддерживаются карты памяти объемом до 1 Тб. ОЗУ смартфона можно также расширить еще на 8 Гб за счет поддержки технологии виртуальной оперативной памяти: таким образом, объем RAM может достичь 16 ГБ, что обеспечивает быструю работу до 18 параллельно открытых приложений. Смартфон поддерживает стандарты LPDDR4X и UFS 2.2 для быстрого запуска программ, чтения и записи файлов, стабильной работы игр.Realme 10 долгие годы будет удивлять владельца своей производительностью. Это единственный смартфон, получивший оценку "А" в 36-месячном рейтинге авторитетной немецкой экспертной организации TÜV SÜD (TÜV SÜD 36-month Fluency Rating). Согласно экcпертам, realme 10 сертифицирован на работу как новый аппарат даже после 36 месяцев использования.Большая батарея в тонком и стильном корпусеRealme 10 оснащен аккумулятором на 5000 мАч, которого хватит с запасом на целый день работы, например, на просмотр YouTube в течении 21 часа. А поддержка зарядки SUPERVOOC на 33 Вт позволяет восполнить батарею с 0 до 50% всего за 28 минут. При этом толщина смартфона составляет всего 7,95 миллиметров — это самый тонкий смартфон компании. Вес новинки — 178 граммов, благодаря чему его комфортно держать в руках при длительных игровых сессиях.Дизайн realme 10 вдохновлен световыми частицами, символом бесконечной энергии. Голографический дизайн придает смартфону современный внешний вид и визуальную легкость. Корпус переливается при попадании на него света, создавая "галактический" эффект. Это достигается за счет сложного покрытия задней крышки смартфона, состоящего из шести слоев. Плазменное покрытие дает эффект градиентности и является основой частью голографического дизайна, а ультрафиолетовая нанопечать придает сверкающий 3D-эффект и уменьшает количество отпечатков пальцев на корпусе устройства.Камеры и звукВ основной камере realme 10 используется флагманский 50 МП сенсор JN1 от Samsung. Он позволяет создавать снимки с высоким разрешением и запечатлевать даже мельчайшие детали благодаря технологии работы со светом ProLight в Ночном режиме — она же использовалась в модели realme 9 Pro+. Современный алгоритм обработки позволяет получить фотографии профессионального уровня. Смартфон также получил поддержку режима Уличной фотографии 2.0 с фильтром в стиле 90-х и возможностью контролировать зоны фокуса и зума. А с помощью 16-мегапиксельной фронтальной камеры можно делать HDR-селфи с насыщенными деталями и цветами.Что касается аудиовозможностей, realme 10 получил любимый многими пользователями разъем 3,5 миллиметра, а также технологию звука 200% UltraBoom, позволяющую наслаждаться звучанием стандарта Hi-Res на 200% громкости.Realme 10 поступил в продажу в России в черном и белом цветах и следующих конфигурациях: 4+128 Гб, 8+128 Гб, 8+256 Гб.В ближайшее время realme запустит акцию, в рамках которой давние российские фанаты бренда, пользователи смартфонов realme 2019 года., смогут получить скидку на покупку realme 10. Об этом будет объявлено дополнительно в социальных сетях компании. К старту продаж realme 10 в России бренд также готовится запустить совместную активность с популярной онлайн-игрой MLBB.Кроме того, до 15 ноября пользователи российского realme community могут предложить собственные креативные идеи об операционной системе и оболочке realme UI. Победители конкурса получат смартфон линейки GT, эксклюзивную медаль в профиле realme community и ранний доступ к новым виджетамПодробная информация на сайте http://www.realme.com/ru. ㅤРекламаООО "РМ КОММЬЮНИКЕЙШН"; ИНН: 7703474590ID: 4CQwVszH9pQNrYSKYnb

https://ria.ru/20220804/realme-1807224200.html

https://ria.ru/20220719/realme-1802383115.html

https://ria.ru/20221103/smartfon-1828402823.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, realme, новости компаний - экономика, гаджеты, электроника, смартфоны