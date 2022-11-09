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В МИД рассказали о проблемах с выполнением российской части зерновой сделки - РИА Новости, 09.11.2022
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В МИД рассказали о проблемах с выполнением российской части зерновой сделки
В МИД рассказали о проблемах с выполнением российской части зерновой сделки - РИА Новости, 09.11.2022
В МИД рассказали о проблемах с выполнением российской части зерновой сделки
Москва будет учитывать отсутствие прогресса по российской части зерновой сделки при решении вопроса о ее продлении, препятствия чинят Евросоюз и США, заявила... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:50
2022-11-09T16:39
россия
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Москва будет учитывать отсутствие прогресса по российской части зерновой сделки при решении вопроса о ее продлении, препятствия чинят Евросоюз и США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сожалеем, что по-прежнему нет прогресса по российской части черноморской сделки. ...США и ЕС продолжают чинить препятствия выходу наших удобрений и агропродукции на мировые рынки. Будем это учитывать при целесообразности продления зерновой сделки", - сказала Захарова на брифинге.Сделка, напомнила она, была пакетной, именно так ее предложил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.Ранее в ноябре министр национальной обороны Турции говорил о том, что Анкара будет предлагать продлить действие сделки на год. В ноябре страны G7 также заявляли о необходимости продлить "продуктовую сделку".
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россия, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:50 09.11.2022 (обновлено: 16:39 09.11.2022)
 
В МИД рассказали о проблемах с выполнением российской части зерновой сделки

МИД: проблемы с выполнением российской части зерновой сделки сохраняются

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Москва будет учитывать отсутствие прогресса по российской части зерновой сделки при решении вопроса о ее продлении, препятствия чинят Евросоюз и США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сожалеем, что по-прежнему нет прогресса по российской части черноморской сделки. ...США и ЕС продолжают чинить препятствия выходу наших удобрений и агропродукции на мировые рынки. Будем это учитывать при целесообразности продления зерновой сделки", - сказала Захарова на брифинге.
Сделка, напомнила она, была пакетной, именно так ее предложил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.
Ранее в ноябре министр национальной обороны Турции говорил о том, что Анкара будет предлагать продлить действие сделки на год. В ноябре страны G7 также заявляли о необходимости продлить "продуктовую сделку".
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РоссияЭкономикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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