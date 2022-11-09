https://ria.ru/20221109/sdelka-1830262726.html

В МИД рассказали о проблемах с выполнением российской части зерновой сделки

В МИД рассказали о проблемах с выполнением российской части зерновой сделки - РИА Новости, 09.11.2022

В МИД рассказали о проблемах с выполнением российской части зерновой сделки

Москва будет учитывать отсутствие прогресса по российской части зерновой сделки при решении вопроса о ее продлении, препятствия чинят Евросоюз и США, заявила... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:50

2022-11-09T15:50

2022-11-09T16:39

россия

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Москва будет учитывать отсутствие прогресса по российской части зерновой сделки при решении вопроса о ее продлении, препятствия чинят Евросоюз и США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сожалеем, что по-прежнему нет прогресса по российской части черноморской сделки. ...США и ЕС продолжают чинить препятствия выходу наших удобрений и агропродукции на мировые рынки. Будем это учитывать при целесообразности продления зерновой сделки", - сказала Захарова на брифинге.Сделка, напомнила она, была пакетной, именно так ее предложил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.Ранее в ноябре министр национальной обороны Турции говорил о том, что Анкара будет предлагать продлить действие сделки на год. В ноябре страны G7 также заявляли о необходимости продлить "продуктовую сделку".

https://ria.ru/20221107/zerno-1829558554.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)