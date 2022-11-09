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Саудовская Аравия изменила срок действия однократных виз - РИА Новости, 09.11.2022
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Туризм
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Саудовская Аравия изменила срок действия однократных виз
Саудовская Аравия изменила срок действия однократных виз - РИА Новости, 09.11.2022
Саудовская Аравия изменила срок действия однократных виз
Власти Саудовской Аравии продлили срок действия однократных виз с одного до трех месяцев, сообщает Saudi Gazette. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:57
2022-11-09T10:57
туризм
саудовская аравия
виза
новости - туризм
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туристы
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ДОХА, 9 ноя — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии продлили срок действия однократных виз с одного до трех месяцев, сообщает Saudi Gazette.Как говорится в решении кабинета министров, "получить однократные визы сроком на 90 дней теперь смогут иностранные путешественники, которые отправляются в Саудовскую Аравию с любыми целями". Ранее остаться в королевстве на три месяца имели возможность только обладатели многократных годовых.Правительство также внесло поправки относительно разрешенного срока пребывания для держателей транзитных виз. Согласно новым правилам, они могут оставаться в стране до 96 часов без какой-либо дополнительной оплаты. Транзитные документы будут действовать три месяца.Впервые в истории местные власти начали выдавать гражданам других стран туристические визы в сентябре 2019 года. Ранее иностранцы могли въехать в королевство только по рабочим или семейным, а также по разрешениям для отправляющихся на хадж паломников.
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саудовская аравия, виза, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Саудовская Аравия, Виза, Новости - Туризм, Туризм, туристы
10:57 09.11.2022
 
Саудовская Аравия изменила срок действия однократных виз

Власти Саудовской Аравии продлили срок действия однократных виз с одного до трех месяцев

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
ДОХА, 9 ноя — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии продлили срок действия однократных виз с одного до трех месяцев, сообщает Saudi Gazette.
Как говорится в решении кабинета министров, "получить однократные визы сроком на 90 дней теперь смогут иностранные путешественники, которые отправляются в Саудовскую Аравию с любыми целями". Ранее остаться в королевстве на три месяца имели возможность только обладатели многократных годовых.
Правительство также внесло поправки относительно разрешенного срока пребывания для держателей транзитных виз. Согласно новым правилам, они могут оставаться в стране до 96 часов без какой-либо дополнительной оплаты. Транзитные документы будут действовать три месяца.
Впервые в истории местные власти начали выдавать гражданам других стран туристические визы в сентябре 2019 года. Ранее иностранцы могли въехать в королевство только по рабочим или семейным, а также по разрешениям для отправляющихся на хадж паломников.
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