https://ria.ru/20221109/saudovskayaaraviya-1830148693.html
Саудовская Аравия изменила срок действия однократных виз
Саудовская Аравия изменила срок действия однократных виз - РИА Новости, 09.11.2022
Саудовская Аравия изменила срок действия однократных виз
Власти Саудовской Аравии продлили срок действия однократных виз с одного до трех месяцев, сообщает Saudi Gazette. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:57
2022-11-09T10:57
2022-11-09T10:57
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ДОХА, 9 ноя — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии продлили срок действия однократных виз с одного до трех месяцев, сообщает Saudi Gazette.Как говорится в решении кабинета министров, "получить однократные визы сроком на 90 дней теперь смогут иностранные путешественники, которые отправляются в Саудовскую Аравию с любыми целями". Ранее остаться в королевстве на три месяца имели возможность только обладатели многократных годовых.Правительство также внесло поправки относительно разрешенного срока пребывания для держателей транзитных виз. Согласно новым правилам, они могут оставаться в стране до 96 часов без какой-либо дополнительной оплаты. Транзитные документы будут действовать три месяца.Впервые в истории местные власти начали выдавать гражданам других стран туристические визы в сентябре 2019 года. Ранее иностранцы могли въехать в королевство только по рабочим или семейным, а также по разрешениям для отправляющихся на хадж паломников.
https://ria.ru/20221031/kipr-1828221403.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саудовская аравия, виза, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Саудовская Аравия, Виза, Новости - Туризм, Туризм, туристы
Саудовская Аравия изменила срок действия однократных виз
Власти Саудовской Аравии продлили срок действия однократных виз с одного до трех месяцев
ДОХА, 9 ноя — РИА Новости.
Власти Саудовской Аравии продлили срок действия однократных виз с одного до трех месяцев, сообщает
Saudi Gazette.
Как говорится в решении кабинета министров, "получить однократные визы сроком на 90 дней теперь смогут иностранные путешественники, которые отправляются в Саудовскую Аравию с любыми целями". Ранее остаться в королевстве на три месяца имели возможность только обладатели многократных годовых.
Правительство также внесло поправки относительно разрешенного срока пребывания для держателей транзитных виз. Согласно новым правилам, они могут оставаться в стране до 96 часов без какой-либо дополнительной оплаты. Транзитные документы будут действовать три месяца.
Впервые в истории местные власти начали выдавать гражданам других стран туристические визы в сентябре 2019 года. Ранее иностранцы могли въехать в королевство только по рабочим или семейным, а также по разрешениям для отправляющихся на хадж паломников.