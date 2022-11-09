https://ria.ru/20221109/sanktsii-1830107702.html
Байден продлил на год санкции против Ирана
Байден продлил на год санкции против Ирана - РИА Новости, 09.11.2022
Байден продлил на год санкции против Ирана
Президент США Джо Байден во вторник продлил режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, предусматривающий сохранение действия американских санкций,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T02:06
2022-11-09T02:06
2022-11-09T02:06
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник продлил режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, предусматривающий сохранение действия американских санкций, введенных в ноябре 1979 года, говорится в опубликованном Белым домом письме."Я продляю на один год режим национального чрезвычайного положения в отношении Ирана, объявленный исполнительным указом 12170", - написал Байден.Отмечается, что действия США вызваны необходимостью бороться с "экстраординарной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, вызванной ситуацией в Иране".
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в мире, джо байден, иран, сша
В мире, Джо Байден, Иран, США
Байден продлил на год санкции против Ирана
Президент Байден продлил на год режим чрезвычайного положения в отношении Ирана
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник продлил режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, предусматривающий сохранение действия американских санкций, введенных в ноябре 1979 года, говорится в опубликованном Белым домом письме.
"Я продляю на один год режим национального чрезвычайного положения в отношении Ирана, объявленный исполнительным указом 12170", - написал Байден.
Отмечается, что действия США вызваны необходимостью бороться с "экстраординарной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, вызванной ситуацией в Иране".