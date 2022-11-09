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Байден продлил на год санкции против Ирана - РИА Новости, 09.11.2022
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Байден продлил на год санкции против Ирана
Байден продлил на год санкции против Ирана - РИА Новости, 09.11.2022
Байден продлил на год санкции против Ирана
Президент США Джо Байден во вторник продлил режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, предусматривающий сохранение действия американских санкций,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T02:06
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в мире
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник продлил режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, предусматривающий сохранение действия американских санкций, введенных в ноябре 1979 года, говорится в опубликованном Белым домом письме."Я продляю на один год режим национального чрезвычайного положения в отношении Ирана, объявленный исполнительным указом 12170", - написал Байден.Отмечается, что действия США вызваны необходимостью бороться с "экстраординарной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, вызванной ситуацией в Иране".
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в мире, джо байден, иран, сша
В мире, Джо Байден, Иран, США
02:06 09.11.2022
 
Байден продлил на год санкции против Ирана

Президент Байден продлил на год режим чрезвычайного положения в отношении Ирана

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник продлил режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, предусматривающий сохранение действия американских санкций, введенных в ноябре 1979 года, говорится в опубликованном Белым домом письме.
"Я продляю на один год режим национального чрезвычайного положения в отношении Ирана, объявленный исполнительным указом 12170", - написал Байден.
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 16:01В мире
МИД Германии сообщил о подготовке новых санкций в отношении Ирана
Отмечается, что действия США вызваны необходимостью бороться с "экстраординарной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, вызванной ситуацией в Иране".
 
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