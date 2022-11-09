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Россельхознадзор: экспорт рыбы из Хабаровского края в 2022 г вырос на 74% - РИА Новости, 09.11.2022
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Россельхознадзор: экспорт рыбы из Хабаровского края в 2022 г вырос на 74%
Россельхознадзор: экспорт рыбы из Хабаровского края в 2022 г вырос на 74% - РИА Новости, 09.11.2022
Россельхознадзор: экспорт рыбы из Хабаровского края в 2022 г вырос на 74%
Экспорт рыбной продукции из Хабаровского края с начала текущего года вырос на 74% в сравнении с показателем на ту же дату 2021 года, вывозят рыбу в основном в... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:57
2022-11-09T11:57
россия-китай: главное
китай
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 9 ноя - РИА Новости. Экспорт рыбной продукции из Хабаровского края с начала текущего года вырос на 74% в сравнении с показателем на ту же дату 2021 года, вывозят рыбу в основном в Китай, Японию и Корею, сообщает управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям."Общий объем экспортируемой рыбной продукции в 2022 году составил более 6 141 тонны, что больше на 4 566 тонн (74%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, оформлено 43 ветеринарных сертификата. Основными направлениями для экспорта остаются Китай, Япония, Корея", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что с начала года только в Китай экспортировано более 3,3 тысяч тонн корюшки малоротой, сельди тихоокеанской, карася, сазана, щуки, верхогляда, а также икры лососевой. А в минувший четверг госинспекторы провели ветеринарный контроль 20 тонн мороженной кеты, экспортируемой в Китай.Также, уточняет управление, в морском пункте пропуска "Советская Гавань" проведен ветконтроль морепродукции, предназначенной для экспорта в Республику Корея. ООО "Восточно-промысловая компания" на транспортном добывающем судне "Князь Владимир" корейским потребителям отправлено 27,1 тонн живого краба стригуна опилио, добытого в октябре в Охотском море.Всего же с начала этого года здесь на экспорт оформлено более 131 тонны морепродукции. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года из этого пункта пропуска на экспорт ушло четыре партии водных биологических ресурсов общей массой более 85 тонн, заключили в ведомстве.
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китай, хабаровский край
Россия-Китай: Главное, Китай, Хабаровский край
11:57 09.11.2022
 

Россельхознадзор: экспорт рыбы из Хабаровского края в 2022 г вырос на 74%

© Фото : Пресс-служба Губернатора и Правительства Хабаровского краяЭкспорт рыбопродукции из Хабаровского края в 2022 г вырос на 74%
Экспорт рыбопродукции из Хабаровского края в 2022 г вырос на 74% - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : Пресс-служба Губернатора и Правительства Хабаровского края
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 9 ноя - РИА Новости. Экспорт рыбной продукции из Хабаровского края с начала текущего года вырос на 74% в сравнении с показателем на ту же дату 2021 года, вывозят рыбу в основном в Китай, Японию и Корею, сообщает управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.
"Общий объем экспортируемой рыбной продукции в 2022 году составил более 6 141 тонны, что больше на 4 566 тонн (74%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, оформлено 43 ветеринарных сертификата. Основными направлениями для экспорта остаются Китай, Япония, Корея", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что с начала года только в Китай экспортировано более 3,3 тысяч тонн корюшки малоротой, сельди тихоокеанской, карася, сазана, щуки, верхогляда, а также икры лососевой. А в минувший четверг госинспекторы провели ветеринарный контроль 20 тонн мороженной кеты, экспортируемой в Китай.
Также, уточняет управление, в морском пункте пропуска "Советская Гавань" проведен ветконтроль морепродукции, предназначенной для экспорта в Республику Корея. ООО "Восточно-промысловая компания" на транспортном добывающем судне "Князь Владимир" корейским потребителям отправлено 27,1 тонн живого краба стригуна опилио, добытого в октябре в Охотском море.
Всего же с начала этого года здесь на экспорт оформлено более 131 тонны морепродукции. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года из этого пункта пропуска на экспорт ушло четыре партии водных биологических ресурсов общей массой более 85 тонн, заключили в ведомстве.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайХабаровский край
 
 
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