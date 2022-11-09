https://ria.ru/20221109/ryboproduktsiya-1830177919.html

Россельхознадзор: экспорт рыбы из Хабаровского края в 2022 г вырос на 74%

Россельхознадзор: экспорт рыбы из Хабаровского края в 2022 г вырос на 74% - РИА Новости, 09.11.2022

Россельхознадзор: экспорт рыбы из Хабаровского края в 2022 г вырос на 74%

Экспорт рыбной продукции из Хабаровского края с начала текущего года вырос на 74% в сравнении с показателем на ту же дату 2021 года, вывозят рыбу в основном в... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:57

2022-11-09T11:57

2022-11-09T11:57

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китай

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 9 ноя - РИА Новости. Экспорт рыбной продукции из Хабаровского края с начала текущего года вырос на 74% в сравнении с показателем на ту же дату 2021 года, вывозят рыбу в основном в Китай, Японию и Корею, сообщает управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям."Общий объем экспортируемой рыбной продукции в 2022 году составил более 6 141 тонны, что больше на 4 566 тонн (74%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, оформлено 43 ветеринарных сертификата. Основными направлениями для экспорта остаются Китай, Япония, Корея", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что с начала года только в Китай экспортировано более 3,3 тысяч тонн корюшки малоротой, сельди тихоокеанской, карася, сазана, щуки, верхогляда, а также икры лососевой. А в минувший четверг госинспекторы провели ветеринарный контроль 20 тонн мороженной кеты, экспортируемой в Китай.Также, уточняет управление, в морском пункте пропуска "Советская Гавань" проведен ветконтроль морепродукции, предназначенной для экспорта в Республику Корея. ООО "Восточно-промысловая компания" на транспортном добывающем судне "Князь Владимир" корейским потребителям отправлено 27,1 тонн живого краба стригуна опилио, добытого в октябре в Охотском море.Всего же с начала этого года здесь на экспорт оформлено более 131 тонны морепродукции. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года из этого пункта пропуска на экспорт ушло четыре партии водных биологических ресурсов общей массой более 85 тонн, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20221108/kitay-1830010221.html

китай

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, хабаровский край