17:05 09.11.2022 (обновлено: 18:13 09.11.2022)
Росавиация до конца года проинспектирует почти 600 иностранных самолетов
Росавиация планирует до конца года проинспектировать 599 иностранных самолетов
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Росавиация планирует до конца текущего года завершить инспекционную проверку 599 иностранных самолетов российских авиакомпаний, говорится в сообщении ведомства.
"Росавиация в плановом порядке осуществляет мероприятия по выдаче сертификатов летной годности самолетам иностранного производства российских авиакомпаний, надзор за которыми до введения западных санкций осуществляли авиавласти Бермудских островов (BCAA) и Ирландии (IAA). Работу по инспекционным проверкам 599 воздушных судов иностранного производства планируется завершить до конца декабря 2022 года", - говорится в сообщении.
Общее количество инспекторов Росавиации, их опыт и квалификация позволяют провести работу по оценке технического состояния воздушных судов иностранного производства. Российские авиакомпании активно вовлечены в данную работу, подчеркнули в ведомстве. В Росавиации напомнили, что и до введения санкций российские специалисты осуществляли инспекционные проверки и выдавали сертификаты летной годности на иностранную авиатехнику, например, авиакомпаниям "Ямал", "Аврора" и "Северсталь".
В ведомстве также подчеркнули, что перевод самолетов российских авиакомпаний в госреестр воздушных судов РФ и получение сертификатов летной годности авиационных властей России формирует независимость российской гражданской авиации от санкций, сохраняет ее суверенитет и позволяет обеспечивать безопасность полетов на должном уровне.
"Мнения и суждения о якобы имеющей место неспособности российских авиационных ведомств обеспечить надлежащий надзор за летной годностью воздушных судов иностранного производства с выдачей сертификатов формируются теми лицами, которые заинтересованы в возврате к прежде существовавшей системе зависимости российского воздушного флота от заморских "микроскопических" авиационных администраций. По мнению Росавиации, возврат к этому невозможен", - считают в ведомстве.
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