https://ria.ru/20221109/rosaviatsiya-1830292268.html

Росавиация до конца года проинспектирует почти 600 иностранных самолетов

Росавиация до конца года проинспектирует почти 600 иностранных самолетов - РИА Новости, 09.11.2022

Росавиация до конца года проинспектирует почти 600 иностранных самолетов

Росавиация планирует до конца текущего года завершить инспекционную проверку 599 иностранных самолетов российских авиакомпаний, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T17:05

2022-11-09T17:05

2022-11-09T18:13

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

космос - риа наука

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Росавиация планирует до конца текущего года завершить инспекционную проверку 599 иностранных самолетов российских авиакомпаний, говорится в сообщении ведомства."Росавиация в плановом порядке осуществляет мероприятия по выдаче сертификатов летной годности самолетам иностранного производства российских авиакомпаний, надзор за которыми до введения западных санкций осуществляли авиавласти Бермудских островов (BCAA) и Ирландии (IAA). Работу по инспекционным проверкам 599 воздушных судов иностранного производства планируется завершить до конца декабря 2022 года", - говорится в сообщении.Общее количество инспекторов Росавиации, их опыт и квалификация позволяют провести работу по оценке технического состояния воздушных судов иностранного производства. Российские авиакомпании активно вовлечены в данную работу, подчеркнули в ведомстве. В Росавиации напомнили, что и до введения санкций российские специалисты осуществляли инспекционные проверки и выдавали сертификаты летной годности на иностранную авиатехнику, например, авиакомпаниям "Ямал", "Аврора" и "Северсталь".В ведомстве также подчеркнули, что перевод самолетов российских авиакомпаний в госреестр воздушных судов РФ и получение сертификатов летной годности авиационных властей России формирует независимость российской гражданской авиации от санкций, сохраняет ее суверенитет и позволяет обеспечивать безопасность полетов на должном уровне."Мнения и суждения о якобы имеющей место неспособности российских авиационных ведомств обеспечить надлежащий надзор за летной годностью воздушных судов иностранного производства с выдачей сертификатов формируются теми лицами, которые заинтересованы в возврате к прежде существовавшей системе зависимости российского воздушного флота от заморских "микроскопических" авиационных администраций. По мнению Росавиации, возврат к этому невозможен", - считают в ведомстве.

https://ria.ru/20221025/mintrans-1826693204.html

https://ria.ru/20220921/aviadvigateli-1818451095.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), космос - риа наука, россия