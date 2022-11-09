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Каждая шестая страна находится под риском рецессии, заявил эксперт - РИА Новости, 09.11.2022
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Каждая шестая страна находится под риском рецессии, заявил эксперт
Каждая шестая страна находится под риском рецессии, заявил эксперт - РИА Новости, 09.11.2022
Каждая шестая страна находится под риском рецессии, заявил эксперт
Примерно каждая шестая страна в мире, включая Россию, находится под значимым риском наступления рецессии или уже в ней, сообщил РИА Новости директор группы... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:30
2022-11-09T14:47
экономика
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
сша
китай
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Примерно каждая шестая страна в мире, включая Россию, находится под значимым риском наступления рецессии или уже в ней, сообщил РИА Новости директор группы суверенных и региональных рейтингов кредитно-рейтингового агентства АКРА Дмитрий Куликов."Согласно нашим оценкам, совокупность событий 2022 года приведет к тому, что рост мировой экономики будет в среднем на 1,5-2 процентного пункта ниже потенциала на протяжении этого и следующего годов, как минимум. Примерно каждая шестая страна, включая Россию, находится под значимым риском наступления рецессии или уже в ней", - рассуждает Куликов.Также, по оценке эксперта, на 2-3 процентных пункта ниже будут темпы роста международной торговли. Он указал, что это дополнительно снизит спрос на товары российского экспорта.Банк России накануне опубликовал доклад, в котором указал, что пересмотрел прогноз по темпам прироста ВВП основных зарубежных стран и предполагает сейчас более существенное замедление мировой экономики, чем допускал ранее.По оценке регулятора, жесткая денежно-кредитная политика в США ведет к более низким темпам роста американской экономики: 0,7% в 2023 году, 1,0% в 2024 году и 1,5% в 2025 году. Ухудшен и прогноз по ВВП еврозоны для 2023–2024 года - теперь ожидается его повышение на 0,3% и 1,2% соответственно. Прогноз по росту экономики Китая также был пересмотрен до уровня ниже 3% в 2022 году и ниже 5% в 2023 году.Регулятор в конце октября улучшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2022 году, теперь ожидает спад на 3-3,5% вместо 4-6%. А переход российской экономики к росту ЦБ прогнозирует во втором полугодии 2023 года.
https://ria.ru/20221108/grabezh-1829999860.html
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экономика, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), сша, китай, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), США, Китай, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
11:30 09.11.2022 (обновлено: 14:47 09.11.2022)
 
Каждая шестая страна находится под риском рецессии, заявил эксперт

Эксперт Куликов: каждая шестая страна находится под риском наступления рецессии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМонитор с интерактивными онлайн графиками курса доллара, евро, нефти
Монитор с интерактивными онлайн графиками курса доллара, евро, нефти - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Монитор с интерактивными онлайн графиками курса доллара, евро, нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Примерно каждая шестая страна в мире, включая Россию, находится под значимым риском наступления рецессии или уже в ней, сообщил РИА Новости директор группы суверенных и региональных рейтингов кредитно-рейтингового агентства АКРА Дмитрий Куликов.
"Согласно нашим оценкам, совокупность событий 2022 года приведет к тому, что рост мировой экономики будет в среднем на 1,5-2 процентного пункта ниже потенциала на протяжении этого и следующего годов, как минимум. Примерно каждая шестая страна, включая Россию, находится под значимым риском наступления рецессии или уже в ней", - рассуждает Куликов.
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Также, по оценке эксперта, на 2-3 процентных пункта ниже будут темпы роста международной торговли. Он указал, что это дополнительно снизит спрос на товары российского экспорта.
Банк России накануне опубликовал доклад, в котором указал, что пересмотрел прогноз по темпам прироста ВВП основных зарубежных стран и предполагает сейчас более существенное замедление мировой экономики, чем допускал ранее.
По оценке регулятора, жесткая денежно-кредитная политика в США ведет к более низким темпам роста американской экономики: 0,7% в 2023 году, 1,0% в 2024 году и 1,5% в 2025 году. Ухудшен и прогноз по ВВП еврозоны для 2023–2024 года - теперь ожидается его повышение на 0,3% и 1,2% соответственно. Прогноз по росту экономики Китая также был пересмотрен до уровня ниже 3% в 2022 году и ниже 5% в 2023 году.
Регулятор в конце октября улучшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2022 году, теперь ожидает спад на 3-3,5% вместо 4-6%. А переход российской экономики к росту ЦБ прогнозирует во втором полугодии 2023 года.
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ЭкономикаНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)СШАКитайРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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