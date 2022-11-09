05:36 09.11.2022 (обновлено: 05:55 09.11.2022)
Прогноз CNN: республиканцы побеждают на выборах в обе палаты конгресса США
Прогноз CNN: республиканцы обходят демократов на выборах в палату представителей и сенате
© AP Photo / Cliff OwenВид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус
© AP Photo / Cliff Owen
Вид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Республиканцы опережают демократов на промежуточных выборах в палату представителей и вырвались вперед на выборах в сенат США, следует из прогнозов CNN.
По подсчетам телеканала, кандидаты от республиканской оппозиции получили уже 105 мест в палате представителей против 57 у демократов — однопартийцев президента Джо Байдена. Для контроля над палатой одной из партий необходимо иметь 218 кресел из 435.
Среди тех, кому удалось переизбраться в палату представителей, согласно прогнозу New York Times, — республиканка, Марджори Тейлор Грин. Она является автором резолюций по вынесению импичмента действующему президенту США Джо Байден и близка к бывшему главе Белого дома Дональду Трампу.
В сенате, который переизбирается на треть, республиканцы пока имеют 39 мест против 38 у демократов. Чтобы получить большинство, оппозиции требуется 51 место, правящей партии – 50 с учетом того, что на ее стороне в патовых ситуациях голосует вице-президент Камала Харрис.
В сенат, среди прочего, согласно прогнозу ряда ведущих СМИ, проходит республиканец Рэнд Пол, ранее блокировавший принятие законопроекта о выделении Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов и высказывавшийся против расширения НАТО на постсоветское пространство.
Во вторник в США проходят выборы в конгресс. На кону стоят все 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате. Сейчас в обеих палатах демократам принадлежит большинство. Основные опросы прогнозируют успех республиканцев, которые последние два года были в меньшинстве в обеих палатах.