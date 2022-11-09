https://ria.ru/20221109/respublikantsy-1830112934.html

Прогноз CNN: республиканцы побеждают на выборах в обе палаты конгресса США

Прогноз CNN: республиканцы побеждают на выборах в обе палаты конгресса США - РИА Новости, 09.11.2022

Прогноз CNN: республиканцы побеждают на выборах в обе палаты конгресса США

Республиканцы опережают демократов на промежуточных выборах в палату представителей и вырвались вперед на выборах в сенат США, следует из прогнозов CNN. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T05:36

2022-11-09T05:36

2022-11-09T05:55

в мире

джо байден

камала харрис

промежуточные выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Республиканцы опережают демократов на промежуточных выборах в палату представителей и вырвались вперед на выборах в сенат США, следует из прогнозов CNN.По подсчетам телеканала, кандидаты от республиканской оппозиции получили уже 105 мест в палате представителей против 57 у демократов — однопартийцев президента Джо Байдена. Для контроля над палатой одной из партий необходимо иметь 218 кресел из 435.Среди тех, кому удалось переизбраться в палату представителей, согласно прогнозу New York Times, — республиканка, Марджори Тейлор Грин. Она является автором резолюций по вынесению импичмента действующему президенту США Джо Байден и близка к бывшему главе Белого дома Дональду Трампу.В сенате, который переизбирается на треть, республиканцы пока имеют 39 мест против 38 у демократов. Чтобы получить большинство, оппозиции требуется 51 место, правящей партии – 50 с учетом того, что на ее стороне в патовых ситуациях голосует вице-президент Камала Харрис.В сенат, среди прочего, согласно прогнозу ряда ведущих СМИ, проходит республиканец Рэнд Пол, ранее блокировавший принятие законопроекта о выделении Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов и высказывавшийся против расширения НАТО на постсоветское пространство.Во вторник в США проходят выборы в конгресс. На кону стоят все 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате. Сейчас в обеих палатах демократам принадлежит большинство. Основные опросы прогнозируют успех республиканцев, которые последние два года были в меньшинстве в обеих палатах.

https://ria.ru/20221109/respublikantsy-1830110833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, камала харрис, промежуточные выборы в сша