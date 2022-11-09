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Прогноз CNN: республиканцы побеждают на выборах в палату представителей - РИА Новости, 09.11.2022
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Прогноз CNN: республиканцы побеждают на выборах в палату представителей
Прогноз CNN: республиканцы побеждают на выборах в палату представителей - РИА Новости, 09.11.2022
Прогноз CNN: республиканцы побеждают на выборах в палату представителей
Республиканцы опережают демократов на выборах в палату представителей конгресса США и идут с ними практически вровень по числу мест в сенате, следует из... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T04:41
2022-11-09T04:41
в мире
джо байден
камала харрис
конгресс сша
промежуточные выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Республиканцы опережают демократов на выборах в палату представителей конгресса США и идут с ними практически вровень по числу мест в сенате, следует из подсчетов телеканала CNN.Называя победителей на основе собственных подсчетов, американские СМИ выражают таким образом уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на исход выборов.По подсчетам CNN, кандидаты от республиканской оппозиции набрали уже 60 мест в палате представителей против 28 у демократов - однопартийцев президента Джо Байдена. Для контроля над палатой одной из партий необходимо получить 218 мест из 435.В сенате, который переизбирается на треть, демократы пока имеют 36 мест против 35 у республиканцев. Чтобы взять верхнюю палату конгресса под свое начало, оппозиции требуется 51 место, правящей партии – 50 с учетом того, что на ее стороне в патовых ситуациях голосует вице-президент Камала Харрис.
https://ria.ru/20221109/pereizbranie-1830110250.html
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в мире, джо байден, камала харрис, конгресс сша, промежуточные выборы в сша
В мире, Джо Байден, Камала Харрис, Конгресс США, Промежуточные выборы в США
04:41 09.11.2022
 
Прогноз CNN: республиканцы побеждают на выборах в палату представителей

Прогноз CNN: республиканцы опережают демократов на выборах в палату представителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкТабличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Республиканцы опережают демократов на выборах в палату представителей конгресса США и идут с ними практически вровень по числу мест в сенате, следует из подсчетов телеканала CNN.
Называя победителей на основе собственных подсчетов, американские СМИ выражают таким образом уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на исход выборов.
По подсчетам CNN, кандидаты от республиканской оппозиции набрали уже 60 мест в палате представителей против 28 у демократов - однопартийцев президента Джо Байдена. Для контроля над палатой одной из партий необходимо получить 218 мест из 435.
В сенате, который переизбирается на треть, демократы пока имеют 36 мест против 35 у республиканцев. Чтобы взять верхнюю палату конгресса под свое начало, оппозиции требуется 51 место, правящей партии – 50 с учетом того, что на ее стороне в патовых ситуациях голосует вице-президент Камала Харрис.
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
04:10
Прогноз NYT: автор резолюций по импичменту Байдену переизбралась в конгресс
 
В миреДжо БайденКамала ХаррисКонгресс СШАПромежуточные выборы в США
 
 
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