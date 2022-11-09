https://ria.ru/20221109/respublikantsy-1830110833.html
Прогноз CNN: республиканцы побеждают на выборах в палату представителей
Прогноз CNN: республиканцы побеждают на выборах в палату представителей - РИА Новости, 09.11.2022
Прогноз CNN: республиканцы побеждают на выборах в палату представителей
Республиканцы опережают демократов на выборах в палату представителей конгресса США и идут с ними практически вровень по числу мест в сенате, следует из... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T04:41
2022-11-09T04:41
2022-11-09T04:41
в мире
джо байден
камала харрис
конгресс сша
промежуточные выборы в сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149968/72/1499687211_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_c93e4ae546bc0f4abbd66c4b8fa167d6.jpg
ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Республиканцы опережают демократов на выборах в палату представителей конгресса США и идут с ними практически вровень по числу мест в сенате, следует из подсчетов телеканала CNN.Называя победителей на основе собственных подсчетов, американские СМИ выражают таким образом уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на исход выборов.По подсчетам CNN, кандидаты от республиканской оппозиции набрали уже 60 мест в палате представителей против 28 у демократов - однопартийцев президента Джо Байдена. Для контроля над палатой одной из партий необходимо получить 218 мест из 435.В сенате, который переизбирается на треть, демократы пока имеют 36 мест против 35 у республиканцев. Чтобы взять верхнюю палату конгресса под свое начало, оппозиции требуется 51 место, правящей партии – 50 с учетом того, что на ее стороне в патовых ситуациях голосует вице-президент Камала Харрис.
https://ria.ru/20221109/pereizbranie-1830110250.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149968/72/1499687211_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_e07be0bc56f87e2969006c6609a1bd53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, камала харрис, конгресс сша, промежуточные выборы в сша
В мире, Джо Байден, Камала Харрис, Конгресс США, Промежуточные выборы в США
Прогноз CNN: республиканцы побеждают на выборах в палату представителей
Прогноз CNN: республиканцы опережают демократов на выборах в палату представителей