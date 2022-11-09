https://ria.ru/20221109/respublikantsy-1830110833.html

Прогноз CNN: республиканцы побеждают на выборах в палату представителей

Прогноз CNN: республиканцы побеждают на выборах в палату представителей - РИА Новости, 09.11.2022

Прогноз CNN: республиканцы побеждают на выборах в палату представителей

Республиканцы опережают демократов на выборах в палату представителей конгресса США и идут с ними практически вровень по числу мест в сенате, следует из... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T04:41

2022-11-09T04:41

2022-11-09T04:41

в мире

джо байден

камала харрис

конгресс сша

промежуточные выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Республиканцы опережают демократов на выборах в палату представителей конгресса США и идут с ними практически вровень по числу мест в сенате, следует из подсчетов телеканала CNN.Называя победителей на основе собственных подсчетов, американские СМИ выражают таким образом уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на исход выборов.По подсчетам CNN, кандидаты от республиканской оппозиции набрали уже 60 мест в палате представителей против 28 у демократов - однопартийцев президента Джо Байдена. Для контроля над палатой одной из партий необходимо получить 218 мест из 435.В сенате, который переизбирается на треть, демократы пока имеют 36 мест против 35 у республиканцев. Чтобы взять верхнюю палату конгресса под свое начало, оппозиции требуется 51 место, правящей партии – 50 с учетом того, что на ее стороне в патовых ситуациях голосует вице-президент Камала Харрис.

https://ria.ru/20221109/pereizbranie-1830110250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, камала харрис, конгресс сша, промежуточные выборы в сша