https://ria.ru/20221109/religiya-1830309896.html

Традиционные религии назвали неотъемлемой частью духовного наследия России

Традиционные религии назвали неотъемлемой частью духовного наследия России - РИА Новости, 09.11.2022

Традиционные религии назвали неотъемлемой частью духовного наследия России

Христианство, ислам, буддизм, иудаизм являются неотъемлемой частью исторического и духовного наследия в России, особая роль у православия, следует из указа... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T17:53

2022-11-09T17:53

2022-11-09T17:58

религия

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Христианство, ислам, буддизм, иудаизм являются неотъемлемой частью исторического и духовного наследия в России, особая роль у православия, следует из указа президента РФ Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей"."Христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, являющиеся неотъемлемой частью российского исторического и духовного наследия, оказали значительное влияние на формирование традиционных ценностей, общих для верующих и неверующих граждан. Особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

https://ria.ru/20210914/religii-1749918448.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика