17:53 09.11.2022 (обновлено: 17:58 09.11.2022)
Традиционные религии назвали неотъемлемой частью духовного наследия России
Христианство, ислам, буддизм и иудаизм назвали неотъемлемой частью духовного наследия
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПокровский собор (храм Василия Блаженного) на Красной площади в Москве
Покровский собор (храм Василия Блаженного) на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Христианство, ислам, буддизм, иудаизм являются неотъемлемой частью исторического и духовного наследия в России, особая роль у православия, следует из указа президента РФ Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".
"Христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, являющиеся неотъемлемой частью российского исторического и духовного наследия, оказали значительное влияние на формирование традиционных ценностей, общих для верующих и неверующих граждан. Особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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