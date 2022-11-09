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Традиционные религии назвали неотъемлемой частью духовного наследия России - РИА Новости, 09.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221109/religiya-1830309896.html
Традиционные религии назвали неотъемлемой частью духовного наследия России
Традиционные религии назвали неотъемлемой частью духовного наследия России - РИА Новости, 09.11.2022
Традиционные религии назвали неотъемлемой частью духовного наследия России
Христианство, ислам, буддизм, иудаизм являются неотъемлемой частью исторического и духовного наследия в России, особая роль у православия, следует из указа... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:53
2022-11-09T17:58
религия
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Христианство, ислам, буддизм, иудаизм являются неотъемлемой частью исторического и духовного наследия в России, особая роль у православия, следует из указа президента РФ Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей"."Христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, являющиеся неотъемлемой частью российского исторического и духовного наследия, оказали значительное влияние на формирование традиционных ценностей, общих для верующих и неверующих граждан. Особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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россия, владимир путин, политика
Религия, Россия, Владимир Путин, Политика
17:53 09.11.2022 (обновлено: 17:58 09.11.2022)
 
Традиционные религии назвали неотъемлемой частью духовного наследия России

Христианство, ислам, буддизм и иудаизм назвали неотъемлемой частью духовного наследия

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПокровский собор (храм Василия Блаженного) на Красной площади в Москве
Покровский собор (храм Василия Блаженного) на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Покровский собор (храм Василия Блаженного) на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Христианство, ислам, буддизм, иудаизм являются неотъемлемой частью исторического и духовного наследия в России, особая роль у православия, следует из указа президента РФ Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".
"Христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, являющиеся неотъемлемой частью российского исторического и духовного наследия, оказали значительное влияние на формирование традиционных ценностей, общих для верующих и неверующих граждан. Особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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