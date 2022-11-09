https://ria.ru/20221109/putin-1830350891.html
Ереван рассчитывает на визит Путина в Армению
Ереван рассчитывает на визит Путина в Армению - РИА Новости, 09.11.2022
Ереван рассчитывает на визит Путина в Армению
Ереван рассчитывает на визит президента РФ Владимира Путина в Армению 22 ноября, заявили в пресс-службе армянского правительства по итогам телефонного разговора РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T19:53
2022-11-09T19:53
2022-11-09T19:53
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ЕРЕВАН, 9 ноя - РИА Новости. Ереван рассчитывает на визит президента РФ Владимира Путина в Армению 22 ноября, заявили в пресс-службе армянского правительства по итогам телефонного разговора премьера страны Никола Пашиняна с российским лидером."Собеседники обсудили вопросы предстоящего в Ереване 23 ноября саммита лидеров государств-членов ОДКБ, а также повестку визита президента РФ в Республику Армения, который состоится 22 ноября", - говорится в сообщении.Отмечается, что состоялся обмен мнениями по ряду событий, произошедших после состоявшейся в Сочи 31 октября трехсторонней встречи (лидеров Армении, РФ и Азербайджана - ред.), а также по реализации достигнутых договоренностей по гуманитарным вопросам.
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в мире, владимир путин, никол пашинян, ереван, армения, россия, одкб
В мире, Владимир Путин, Никол Пашинян, Ереван, Армения, Россия, ОДКБ
Ереван рассчитывает на визит Путина в Армению
Ереван рассчитывает на визит Путина в Армению 22 ноября