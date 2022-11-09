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Ереван рассчитывает на визит Путина в Армению - РИА Новости, 09.11.2022
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Ереван рассчитывает на визит Путина в Армению
Ереван рассчитывает на визит Путина в Армению - РИА Новости, 09.11.2022
Ереван рассчитывает на визит Путина в Армению
Ереван рассчитывает на визит президента РФ Владимира Путина в Армению 22 ноября, заявили в пресс-службе армянского правительства по итогам телефонного разговора РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T19:53
2022-11-09T19:53
в мире
владимир путин
никол пашинян
ереван
армения
россия
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ЕРЕВАН, 9 ноя - РИА Новости. Ереван рассчитывает на визит президента РФ Владимира Путина в Армению 22 ноября, заявили в пресс-службе армянского правительства по итогам телефонного разговора премьера страны Никола Пашиняна с российским лидером."Собеседники обсудили вопросы предстоящего в Ереване 23 ноября саммита лидеров государств-членов ОДКБ, а также повестку визита президента РФ в Республику Армения, который состоится 22 ноября", - говорится в сообщении.Отмечается, что состоялся обмен мнениями по ряду событий, произошедших после состоявшейся в Сочи 31 октября трехсторонней встречи (лидеров Армении, РФ и Азербайджана - ред.), а также по реализации достигнутых договоренностей по гуманитарным вопросам.
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в мире, владимир путин, никол пашинян, ереван, армения, россия, одкб
В мире, Владимир Путин, Никол Пашинян, Ереван, Армения, Россия, ОДКБ
19:53 09.11.2022
 
Ереван рассчитывает на визит Путина в Армению

Ереван рассчитывает на визит Путина в Армению 22 ноября

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 9 ноя - РИА Новости. Ереван рассчитывает на визит президента РФ Владимира Путина в Армению 22 ноября, заявили в пресс-службе армянского правительства по итогам телефонного разговора премьера страны Никола Пашиняна с российским лидером.
"Собеседники обсудили вопросы предстоящего в Ереване 23 ноября саммита лидеров государств-членов ОДКБ, а также повестку визита президента РФ в Республику Армения, который состоится 22 ноября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состоялся обмен мнениями по ряду событий, произошедших после состоявшейся в Сочи 31 октября трехсторонней встречи (лидеров Армении, РФ и Азербайджана - ред.), а также по реализации достигнутых договоренностей по гуманитарным вопросам.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 12:46
Путин с Лукашенко по телефону обсудили предстоящий саммит ОДКБ
 
В миреВладимир ПутинНикол ПашинянЕреванАрменияРоссияОДКБ
 
 
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