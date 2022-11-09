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В поселении Московский в ТиНАО завершилась реконструкция прудов - РИА Новости, 09.11.2022
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В поселении Московский в ТиНАО завершилась реконструкция прудов
В поселении Московский в ТиНАО завершилась реконструкция прудов - РИА Новости, 09.11.2022
В поселении Московский в ТиНАО завершилась реконструкция прудов
Реконструкция прудов завершилась в поселении Московский в ТиНАО, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:47
2022-11-09T10:47
тинао
городское хозяйство москвы
сергей собянин
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Реконструкция прудов завершилась в поселении Московский в ТиНАО, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина провели работы по восстановлению прудов на территории поселения Московский в ТиНАО. Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей. Работы прошли на каскаде из Верхнего и Среднего Передельцевских прудов и Передельцевского ручья, прудах на реке Зименка", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что водоемы очистили от иловых отложений и грунтов, провели укрепление береговых линий, благоустроили прилегающую территорию – сделали прогулочную дорожку и высадили зеленые насаждения.
https://realty.ria.ru/20221108/blagoustroystvo-1830005234.html
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тинао, городское хозяйство москвы, сергей собянин, петр бирюков, москва
ТиНАО, Городское хозяйство Москвы, Сергей Собянин, Петр Бирюков, Москва
10:47 09.11.2022
 

В поселении Московский в ТиНАО завершилась реконструкция прудов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкУтки в пруду
Утки в пруду - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Утки в пруду. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Реконструкция прудов завершилась в поселении Московский в ТиНАО, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина провели работы по восстановлению прудов на территории поселения Московский в ТиНАО. Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей. Работы прошли на каскаде из Верхнего и Среднего Передельцевских прудов и Передельцевского ручья, прудах на реке Зименка", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что водоемы очистили от иловых отложений и грунтов, провели укрепление береговых линий, благоустроили прилегающую территорию – сделали прогулочную дорожку и высадили зеленые насаждения.
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