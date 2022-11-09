https://ria.ru/20221109/prudy-1830155143.html
В поселении Московский в ТиНАО завершилась реконструкция прудов
В поселении Московский в ТиНАО завершилась реконструкция прудов - РИА Новости, 09.11.2022
В поселении Московский в ТиНАО завершилась реконструкция прудов
Реконструкция прудов завершилась в поселении Московский в ТиНАО, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:47
2022-11-09T10:47
2022-11-09T10:47
тинао
городское хозяйство москвы
сергей собянин
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769509638_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_ab4013de7540754e4c2780f43082377a.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Реконструкция прудов завершилась в поселении Московский в ТиНАО, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина провели работы по восстановлению прудов на территории поселения Московский в ТиНАО. Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей. Работы прошли на каскаде из Верхнего и Среднего Передельцевских прудов и Передельцевского ручья, прудах на реке Зименка", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что водоемы очистили от иловых отложений и грунтов, провели укрепление береговых линий, благоустроили прилегающую территорию – сделали прогулочную дорожку и высадили зеленые насаждения.
https://realty.ria.ru/20221108/blagoustroystvo-1830005234.html
тинао
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769509638_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7b93c67b609e039423123bc28d88f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тинао, городское хозяйство москвы, сергей собянин, петр бирюков, москва
ТиНАО, Городское хозяйство Москвы, Сергей Собянин, Петр Бирюков, Москва