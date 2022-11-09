https://ria.ru/20221109/prudy-1830155143.html

В поселении Московский в ТиНАО завершилась реконструкция прудов

В поселении Московский в ТиНАО завершилась реконструкция прудов - РИА Новости, 09.11.2022

В поселении Московский в ТиНАО завершилась реконструкция прудов

Реконструкция прудов завершилась в поселении Московский в ТиНАО, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:47

2022-11-09T10:47

2022-11-09T10:47

тинао

городское хозяйство москвы

сергей собянин

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Реконструкция прудов завершилась в поселении Московский в ТиНАО, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина провели работы по восстановлению прудов на территории поселения Московский в ТиНАО. Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей. Работы прошли на каскаде из Верхнего и Среднего Передельцевских прудов и Передельцевского ручья, прудах на реке Зименка", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что водоемы очистили от иловых отложений и грунтов, провели укрепление береговых линий, благоустроили прилегающую территорию – сделали прогулочную дорожку и высадили зеленые насаждения.

https://realty.ria.ru/20221108/blagoustroystvo-1830005234.html

тинао

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тинао, городское хозяйство москвы, сергей собянин, петр бирюков, москва