https://ria.ru/20221109/prorochestvo-1830106625.html

В Сети сочли пророчеством клип с Киркоровым, дающим подзатыльник Зеленскому

В Сети сочли пророчеством клип с Киркоровым, дающим подзатыльник Зеленскому - РИА Новости, 09.11.2022

В Сети сочли пророчеством клип с Киркоровым, дающим подзатыльник Зеленскому

Пользователи YouTube обратили внимание на "пророческий" подзатыльник, полученный Владимиром Зеленским от российского певца Филиппа Киркорова. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T01:46

2022-11-09T01:46

2022-11-09T02:03

владимир зеленский

филипп киркоров

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youtube

шоу-бизнес

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пользователи YouTube обратили внимание на "пророческий" подзатыльник, полученный Владимиром Зеленским от российского певца Филиппа Киркорова.Речь идет о видеоролике на песню "Просто подари", который был выпущен в 2009 году. В клипе снялись актеры из российского фильма "Любовь в большом городе" режиссера Марюса Вайсберга, одну из ролей в котором исполнил Зеленский. Партнерами по съемочной площадке выступили Светлана Ходченкова, Анастасия Задорожная, Алексей Чадов и сам Киркоров.В клипе показан момент, когда Зеленский сидит за столом вместе с Ходченковой. После слов "вызову весь мир на войну" украинский комик получает подзатыльник от Киркорова.Несмотря на солидный возраст клипа, в последние дни он получил "второе рождение". "Пророческое видео. Не знал, что Киркоров поет от имени России об Украине", - написал teplo 911."Ну прямо пророческий подзатыльник самому Зеленскому", - восхитилась Галина Гуляева."Актуально", - резюмировал Zakhar Lopatin.Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон и его коллега Трейс Галлахер припомнили Зеленскому его известный юмористический номер под названием "Игра на рояле без рук", обсуждая выступления комика-трансгендера.

https://ria.ru/20220119/royal-1768594336.html

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владимир зеленский, филипп киркоров, россия, youtube, шоу-бизнес