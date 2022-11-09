https://ria.ru/20221109/promzony-1830075993.html

Ефимов: 15 участков бывших промзон будут готовить к застройке в 2023 году

Ефимов: 15 участков бывших промзон будут готовить к застройке в 2023 году - РИА Новости, 09.11.2022

Ефимов: 15 участков бывших промзон будут готовить к застройке в 2023 году

Подготовка к застройке в рамках комплексного развития территорий (КРТ) начнется в следующем году на 15 участках бывших промзон, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T07:14

2022-11-09T07:14

2022-11-09T07:14

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

жилье

отрадное

ясенево

промзоны

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Подготовка к застройке в рамках комплексного развития территорий (КРТ) начнется в следующем году на 15 участках бывших промзон, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Мы рассчитываем, что в 2023 году на 15 участках общей площадью 280,5 гектара начнется подготовка к строительству. Там планируется возвести шесть миллионов квадратных метров недвижимости: жилые комплексы, высокотехнологичные производства, общественно-деловые объекты, детские сады, общеобразовательные школы, физкультурно-оздоровительные центры и новые центры развития детского творчества. Сейчас разрабатывается документация по планировке территорий этих участков", – рассказал вице-мэр.Он уточнил, что активная работа над проектами КРТ ведется в настоящее время по 16 участкам, находящимся в семи округах Москвы в районах Войковский, Головинский, Дмитровский, Зюзино, Кунцево, Можайский, Нагорный, Отрадное, Печатники, Текстильщики, Теплый Стан, Тимирязевский, Тропарево-Никулино, Хорошево-Мневники, Щукино и Ясенево.При этом на территории бывшей промзоны "Октябрьское Поле" строительство уже идет, а в самое ближайшее время работы начнутся в бывшей промзоне "Южный порт" в Печатниках, где создадут высокотехнологичное производство, а также в Зюзино, где появится новое жилье.В свою очередь, на территории бывшей промзоны "Кунцево" планируют построить 610 тысяч квадратных метров жилья и социальной инфраструктуры, а в бывшей промзоне "Коровино" в Дмитровском районе - общественно-производственные объекты общей площадью 84 тысячи квадратных метров. Кроме того, на территории бывшей промзоны "Братцево" площадью 22 гектара возведут современное жилье с объектами социальной инфраструктуры.Всего же на данный момент столичные власти прорабатывают 150 проектов КРТ на территориях, суммарная площадь которых составляет около 2 тысяч гектаров.

https://realty.ria.ru/20221031/moskva-1828025761.html

https://ria.ru/20221029/infrastruktura-1827659376.html

москва

отрадное

ясенево

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, жилье, отрадное, ясенево, промзоны