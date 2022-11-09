https://ria.ru/20221109/produktsiya-1830246065.html

Мишустин призвал прислушиваться к тем, кто использует военную продукцию

Мишустин призвал прислушиваться к тем, кто использует военную продукцию - РИА Новости, 09.11.2022

Мишустин призвал прислушиваться к тем, кто использует военную продукцию

Необходимо выстраивать обратную связь между получателями военной продукции и производителями, по каждому элементу надо учитывать мнение тех, кто его использует, РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:05

2022-11-09T15:05

2022-11-09T15:30

специальная военная операция на украине

михаил мишустин

россия

безопасность

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Необходимо выстраивать обратную связь между получателями военной продукции и производителями, по каждому элементу надо учитывать мнение тех, кто его использует, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Президент неоднократно подчеркивал необходимость выстраивания обратной связи получателей военной продукции с производителями. По каждому элементу нужно учитывать мнение тех, кто его использует", - сказал премьер на координационном совете по обеспечению потребностей Вооружённых сил.Он отметил, что это касается всех направлений – от тяжелых вооружений до содержания медицинской аптечки. "В преддверии зимы меняются условия жизни людей и работы техники. Они становятся более сложными. Надо принимать во внимание этот момент при формировании заказов на поставку лекарств, одежды и, конечно, при строительстве укрытий и фортификации", – добавил глава правительства.Мишустин рассказал, что по каждой номенклатуре формируется план-график с указанием конкретного исполнителя, чтобы можно было точно координировать процесс производства. Руководители предприятий должны быть ознакомлены с планом под личную подпись."Прошу рассматривать оперативно и подробно возможные предложения по совершенствованию механизмов управления, организации контроля, независимо от источников их поступления, и результаты докладывать на заседаниях совета", - добавил премьер.

https://ria.ru/20221102/putin-1828701156.html

https://ria.ru/20221031/spetsoperatsiya-1828169710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, россия, безопасность, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр