https://ria.ru/20221109/produktsiya-1830246065.html
Мишустин призвал прислушиваться к тем, кто использует военную продукцию
Мишустин призвал прислушиваться к тем, кто использует военную продукцию - РИА Новости, 09.11.2022
Мишустин призвал прислушиваться к тем, кто использует военную продукцию
Необходимо выстраивать обратную связь между получателями военной продукции и производителями, по каждому элементу надо учитывать мнение тех, кто его использует, РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:05
2022-11-09T15:05
2022-11-09T15:30
специальная военная операция на украине
михаил мишустин
россия
безопасность
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Необходимо выстраивать обратную связь между получателями военной продукции и производителями, по каждому элементу надо учитывать мнение тех, кто его использует, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Президент неоднократно подчеркивал необходимость выстраивания обратной связи получателей военной продукции с производителями. По каждому элементу нужно учитывать мнение тех, кто его использует", - сказал премьер на координационном совете по обеспечению потребностей Вооружённых сил.Он отметил, что это касается всех направлений – от тяжелых вооружений до содержания медицинской аптечки. "В преддверии зимы меняются условия жизни людей и работы техники. Они становятся более сложными. Надо принимать во внимание этот момент при формировании заказов на поставку лекарств, одежды и, конечно, при строительстве укрытий и фортификации", – добавил глава правительства.Мишустин рассказал, что по каждой номенклатуре формируется план-график с указанием конкретного исполнителя, чтобы можно было точно координировать процесс производства. Руководители предприятий должны быть ознакомлены с планом под личную подпись."Прошу рассматривать оперативно и подробно возможные предложения по совершенствованию механизмов управления, организации контроля, независимо от источников их поступления, и результаты докладывать на заседаниях совета", - добавил премьер.
https://ria.ru/20221102/putin-1828701156.html
https://ria.ru/20221031/spetsoperatsiya-1828169710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, безопасность, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Михаил Мишустин, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:05 09.11.2022 (обновлено: 15:30 09.11.2022)
Мишустин призвал прислушиваться к тем, кто использует военную продукцию
Мишустин призвал учитывать мнение использующих военную продукцию по каждому ее элементу
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Необходимо выстраивать обратную связь между получателями военной продукции и производителями, по каждому элементу надо учитывать мнение тех, кто его использует, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Президент неоднократно подчеркивал необходимость выстраивания обратной связи получателей военной продукции с производителями. По каждому элементу нужно учитывать мнение тех, кто его использует", - сказал премьер на координационном совете по обеспечению потребностей Вооружённых сил.
Он отметил, что это касается всех направлений – от тяжелых вооружений до содержания медицинской аптечки. "В преддверии зимы меняются условия жизни людей и работы техники. Они становятся более сложными. Надо принимать во внимание этот момент при формировании заказов на поставку лекарств, одежды и, конечно, при строительстве укрытий и фортификации", – добавил глава правительства.
Мишустин рассказал, что по каждой номенклатуре формируется план-график с указанием конкретного исполнителя, чтобы можно было точно координировать процесс производства. Руководители предприятий должны быть ознакомлены с планом под личную подпись.
"Прошу рассматривать оперативно и подробно возможные предложения по совершенствованию механизмов управления, организации контроля, независимо от источников их поступления, и результаты докладывать на заседаниях совета", - добавил премьер.