https://ria.ru/20221109/pozhar-1830332925.html

Пожар в казанском ресторане ликвидировали

Пожар в казанском ресторане ликвидировали - РИА Новости, 09.11.2022

Пожар в казанском ресторане ликвидировали

Пожарные ликвидировали возгорание в ресторане "Михайловская усадьба" в Казани, сообщает главное управление МЧС по Татарстану. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T18:58

2022-11-09T18:58

2022-11-09T18:58

происшествия

казань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830308797_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_2a877d65752d9c64ab76bdf29f65506a.jpg

КАЗАНЬ, 9 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в ресторане "Михайловская усадьба" в Казани, сообщает главное управление МЧС по Татарстану.По информации ГУМЧС, в 16.23 поступило сообщение о возгорании чердачного помещения двухэтажного здания ресторана "Михайловская усадьба" в казанском поселке Малые Клыки. Первоначально площадь пожара составляла 50 квадратных метров. Позднее она увеличилась до 1200 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал."Локализация - в 17.28, в 18.42 - полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221108/pozhar-1829963915.html

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)