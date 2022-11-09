https://ria.ru/20221109/pozhar-1830130968.html

На логистическом предприятии в Днепропетровске произошел пожар

На логистическом предприятии в Днепропетровске произошел пожар - РИА Новости, 09.11.2022

На логистическом предприятии в Днепропетровске произошел пожар

Сильный пожар произошел на логистическом предприятии в Днепропетровске на Украине после атаки дронов, сообщил глава Днепропетровской областной военной... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T09:05

2022-11-09T09:05

2022-11-09T09:05

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровск

валентин резниченко

украина

днепр (город)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сильный пожар произошел на логистическом предприятии в Днепропетровске на Украине после атаки дронов, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко."В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие… Горело более чем на трех тысячах квадратных метров. Огнеборцы пламя уже укротили. Разрушены склады предприятия", - написал Резниченко в своем Telegram-канале.Он добавил, что это произошло ночью, названия предприятия не уточнил.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221109/ataka-1830128153.html

днепропетровск

украина

днепр (город)

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Влада Копылова

в мире, днепропетровск, валентин резниченко, украина, днепр (город)