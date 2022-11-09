https://ria.ru/20221109/pozhar-1830130968.html
На логистическом предприятии в Днепропетровске произошел пожар
На логистическом предприятии в Днепропетровске произошел пожар - РИА Новости, 09.11.2022
На логистическом предприятии в Днепропетровске произошел пожар
Сильный пожар произошел на логистическом предприятии в Днепропетровске на Украине после атаки дронов, сообщил глава Днепропетровской областной военной... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:05
2022-11-09T09:05
2022-11-09T09:05
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
валентин резниченко
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сильный пожар произошел на логистическом предприятии в Днепропетровске на Украине после атаки дронов, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко."В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие… Горело более чем на трех тысячах квадратных метров. Огнеборцы пламя уже укротили. Разрушены склады предприятия", - написал Резниченко в своем Telegram-канале.Он добавил, что это произошло ночью, названия предприятия не уточнил.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221109/ataka-1830128153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, валентин резниченко, украина, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Валентин Резниченко, Украина, Днепр (город)
На логистическом предприятии в Днепропетровске произошел пожар
На логистическом предприятии в Днепропетровске произошел пожар после атаки дронов