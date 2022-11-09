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Социальные гостиные помогают семьям мобилизованных из Тюменской области - РИА Новости, 09.11.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20221109/pomosch-1830164362.html
Социальные гостиные помогают семьям мобилизованных из Тюменской области
Социальные гостиные помогают семьям мобилизованных из Тюменской области - РИА Новости, 09.11.2022
Социальные гостиные помогают семьям мобилизованных из Тюменской области
Сеть семейных социальных гостиных для поддержки и консультаций семей военнослужащих и призванных по частичной мобилизации граждан работает в Тюменской области,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:20
2022-11-09T11:20
тюменская область
александр моор
общество
тюменская область
россия
частичная мобилизация в россии
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ТЮМЕНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Сеть семейных социальных гостиных для поддержки и консультаций семей военнослужащих и призванных по частичной мобилизации граждан работает в Тюменской области, их услугами воспользовались более 660 человек, сообщает информационный центр правительства региона.Идеей создания сети центров поддержки семей мобилизованных губернатор Тюменской области Александр Моор поделился в своем Telegram-канале 18 октября, через неделю во всех муниципалитетах области уже работало около полусотни пунктов. В них можно пообщаться с психологами, юристами, волонтерами, специалистами по социальной работе и финансам, получить разъяснения по полагающимся льготам и другим вопросам."В Тюменской области работает 71 семейная социальная гостиная для семей военнослужащих. Услугами воспользовались более 660 человек. На горячую линию психологической поддержки (8-800-201-41-41) обратились более 260 человек. В гостиных организованы вовлечение семей в неформальное общение, группы пребывания детей на период занятости родителя, содействие в получении комплекса социально-реабилитационных услуг, консультирование по правовым, финансовым и социальным вопросам", – отмечается в сообщении информцентра.Активное участие в работе с семьями в социальных гостиных принимают местные ветеранские организации. На встрече губернатора с ветеранским активом региона председатель Голышмановской районной организации ветеранов Ирина Грабко, в частности, рассказала о дежурных бабушках, которые играют с детьми, пока мамы решают свои вопросы, а также о сборе и формировании бандеролей для земляков, находящихся в зоне СВО."Чувствую, что наши социальные гостиные работают. Самое главное – это душевность. Это именно та идеология, тот смысл, который мы закладывали, когда обсуждали, как нам выстроить работу", – резюмировал общение с ветеранами Александр Моор.
https://ria.ru/20221028/pomosch-1827573769.html
https://ria.ru/20221109/podvig-1830162457.html
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александр моор, общество, тюменская область, россия, частичная мобилизация в россии
Тюменская область, Александр Моор, Общество, Тюменская область, Россия, Частичная мобилизация в России
11:20 09.11.2022
 
Социальные гостиные помогают семьям мобилизованных из Тюменской области

Социальные гостиные оказывают помощь семьям мобилизованных жителей Тюменской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкГород Тюмень
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Сеть семейных социальных гостиных для поддержки и консультаций семей военнослужащих и призванных по частичной мобилизации граждан работает в Тюменской области, их услугами воспользовались более 660 человек, сообщает информационный центр правительства региона.
Идеей создания сети центров поддержки семей мобилизованных губернатор Тюменской области Александр Моор поделился в своем Telegram-канале 18 октября, через неделю во всех муниципалитетах области уже работало около полусотни пунктов. В них можно пообщаться с психологами, юристами, волонтерами, специалистами по социальной работе и финансам, получить разъяснения по полагающимся льготам и другим вопросам.
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"В Тюменской области работает 71 семейная социальная гостиная для семей военнослужащих. Услугами воспользовались более 660 человек. На горячую линию психологической поддержки (8-800-201-41-41) обратились более 260 человек. В гостиных организованы вовлечение семей в неформальное общение, группы пребывания детей на период занятости родителя, содействие в получении комплекса социально-реабилитационных услуг, консультирование по правовым, финансовым и социальным вопросам", – отмечается в сообщении информцентра.
Активное участие в работе с семьями в социальных гостиных принимают местные ветеранские организации. На встрече губернатора с ветеранским активом региона председатель Голышмановской районной организации ветеранов Ирина Грабко, в частности, рассказала о дежурных бабушках, которые играют с детьми, пока мамы решают свои вопросы, а также о сборе и формировании бандеролей для земляков, находящихся в зоне СВО.
"Чувствую, что наши социальные гостиные работают. Самое главное – это душевность. Это именно та идеология, тот смысл, который мы закладывали, когда обсуждали, как нам выстроить работу", – резюмировал общение с ветеранами Александр Моор.
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Тюменская областьАлександр МоорОбществоТюменская областьРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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