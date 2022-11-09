https://ria.ru/20221109/pomosch-1830164362.html

Социальные гостиные помогают семьям мобилизованных из Тюменской области

Социальные гостиные помогают семьям мобилизованных из Тюменской области - РИА Новости, 09.11.2022

Социальные гостиные помогают семьям мобилизованных из Тюменской области

Сеть семейных социальных гостиных для поддержки и консультаций семей военнослужащих и призванных по частичной мобилизации граждан работает в Тюменской области,... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:20

2022-11-09T11:20

2022-11-09T11:20

тюменская область

александр моор

общество

тюменская область

россия

частичная мобилизация в россии

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ТЮМЕНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Сеть семейных социальных гостиных для поддержки и консультаций семей военнослужащих и призванных по частичной мобилизации граждан работает в Тюменской области, их услугами воспользовались более 660 человек, сообщает информационный центр правительства региона.Идеей создания сети центров поддержки семей мобилизованных губернатор Тюменской области Александр Моор поделился в своем Telegram-канале 18 октября, через неделю во всех муниципалитетах области уже работало около полусотни пунктов. В них можно пообщаться с психологами, юристами, волонтерами, специалистами по социальной работе и финансам, получить разъяснения по полагающимся льготам и другим вопросам."В Тюменской области работает 71 семейная социальная гостиная для семей военнослужащих. Услугами воспользовались более 660 человек. На горячую линию психологической поддержки (8-800-201-41-41) обратились более 260 человек. В гостиных организованы вовлечение семей в неформальное общение, группы пребывания детей на период занятости родителя, содействие в получении комплекса социально-реабилитационных услуг, консультирование по правовым, финансовым и социальным вопросам", – отмечается в сообщении информцентра.Активное участие в работе с семьями в социальных гостиных принимают местные ветеранские организации. На встрече губернатора с ветеранским активом региона председатель Голышмановской районной организации ветеранов Ирина Грабко, в частности, рассказала о дежурных бабушках, которые играют с детьми, пока мамы решают свои вопросы, а также о сборе и формировании бандеролей для земляков, находящихся в зоне СВО."Чувствую, что наши социальные гостиные работают. Самое главное – это душевность. Это именно та идеология, тот смысл, который мы закладывали, когда обсуждали, как нам выстроить работу", – резюмировал общение с ветеранами Александр Моор.

https://ria.ru/20221028/pomosch-1827573769.html

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александр моор, общество, тюменская область, россия, частичная мобилизация в россии