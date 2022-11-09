https://ria.ru/20221109/pogoda-1830161714.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных

Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных - РИА Новости, 09.11.2022

Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных

В Москве на выходных ожидается до плюс 9, но ветрено, а с вечера воскресенья и на следующей неделе температура начнёт понижаться, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:09

2022-11-09T11:09

2022-11-09T11:09

погода

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Москве на выходных ожидается до плюс 9, но ветрено, а с вечера воскресенья и на следующей неделе температура начнёт понижаться, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные дни погоду по-прежнему будут определять атлантические циклоны, мы будем находиться в пятницу и субботу в их тёплых частях. Поэтому погода будет преобладать облачная, наибольшее количество осадков у нас будет в ночь на пятницу, в субботу только местами небольшой дождь. Но начнёт усиливаться ветер, уже в субботу порывы в дневные часы могут достигать 12-17 метров в секунду", - рассказала Позднякова.Синоптик отметила, что температурный фон в субботу будет довольно высокий, в Москве минимальная температура порядка плюс 4-6 градусов, дневная - около плюс 6-9 градусов. То есть, температурный фон будет выше климатической нормы."Но ветер начнёт менять направление на северный, северо-западный, и постепенно начнётся адвекция более холодного воздуха. Мы считаем, что 13-го числа уже существенных осадков не ожидается. Ночь останется относительно тёплой, а то, что касается дневных часов, у нас температурный режим будет без суточного хода, в Москве будет порядка плюс 5-7 в течение всех суток", - отметила она.Метеоролог добавила, что к вечеру воскресенья возможно понижение до более низкой температуры. "И на следующей неделе понижение температуры продолжится, ветреная погода сохранится и в понедельник", - заключила Позднякова.

https://ria.ru/20221109/noch-1830126571.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, татьяна позднякова