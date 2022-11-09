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Трутнев рассказал о подготовке мобилизованных на Дальнем Востоке

Трутнев рассказал о подготовке мобилизованных на Дальнем Востоке - РИА Новости, 09.11.2022

Трутнев рассказал о подготовке мобилизованных на Дальнем Востоке

Работа по подготовке мобилизованных в регионах Дальнего Востока велась квалифицированно, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T06:45

2022-11-09T06:45

2022-11-09T06:46

юрий трутнев

сергей шойгу

дальний восток

россия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Работа по подготовке мобилизованных в регионах Дальнего Востока велась квалифицированно, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.Он отметил, что также ранее с главами регионов он договорился о дополнительной единовременной выплате мобилизованным в 150 тысяч рублей, эта работа во всех регионах выполнена.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.

https://ria.ru/20221028/vnimanie-1827598341.html

дальний восток

россия

владивосток

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юрий трутнев, сергей шойгу, дальний восток, россия, владивосток