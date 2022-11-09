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Трутнев рассказал о подготовке мобилизованных на Дальнем Востоке - РИА Новости, 09.11.2022
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Трутнев рассказал о подготовке мобилизованных на Дальнем Востоке
Трутнев рассказал о подготовке мобилизованных на Дальнем Востоке - РИА Новости, 09.11.2022
Трутнев рассказал о подготовке мобилизованных на Дальнем Востоке
Работа по подготовке мобилизованных в регионах Дальнего Востока велась квалифицированно, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T06:45
2022-11-09T06:46
юрий трутнев
сергей шойгу
дальний восток
россия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Работа по подготовке мобилизованных в регионах Дальнего Востока велась квалифицированно, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.Он отметил, что также ранее с главами регионов он договорился о дополнительной единовременной выплате мобилизованным в 150 тысяч рублей, эта работа во всех регионах выполнена.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
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юрий трутнев, сергей шойгу, дальний восток, россия, владивосток
Юрий Трутнев, Сергей Шойгу, Дальний Восток, Россия, Владивосток
06:45 09.11.2022 (обновлено: 06:46 09.11.2022)
 
Трутнев рассказал о подготовке мобилизованных на Дальнем Востоке

Трутнев: работа по подготовке мобилизованных на Дальнем Востоке велась квалифицированно

© РИА Новости / Павел ЛисицынМобилизованные граждане
Мобилизованные граждане - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Мобилизованные граждане. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Работа по подготовке мобилизованных в регионах Дальнего Востока велась квалифицированно, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Регионы постарались обеспечить военных всем необходимым для участия в спецоперации, экипировать. Во многих лагерях подготовки я успел побывать, хочу поблагодарить и представителей Минобороны, и губернаторов. Работа велась квалифицированно", - сказал Трутнев на совете ДФО, проходящем во Владивостоке.
Он отметил, что также ранее с главами регионов он договорился о дополнительной единовременной выплате мобилизованным в 150 тысяч рублей, эта работа во всех регионах выполнена.
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 17:12Специальная военная операция на Украине
Минобороны уделяет особое внимание подготовке мобилизованных, заявил Шойгу
 
Юрий ТрутневСергей ШойгуДальний ВостокРоссияВладивосток
 
 
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