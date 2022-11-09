https://ria.ru/20221109/podderzhka-1830115137.html

В Тверской области разработали допмеры поддержки героев России и СССР

В Тверской области разработали допмеры поддержки героев России и СССР - РИА Новости, 09.11.2022

В Тверской области разработали допмеры поддержки героев России и СССР

Дополнительные меры поддержки граждан, удостоенных званий Героя Российской Федерации, Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда и Героя Труда РФ... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T06:20

2022-11-09T06:20

2022-11-09T06:21

тверская область

общество

россия

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ТВЕРЬ, 9 ноя – РИА Новости. Дополнительные меры поддержки граждан, удостоенных званий Героя Российской Федерации, Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда и Героя Труда РФ разработаны в Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.Перечень таких мер рассматривался во вторник на заседании областного правительства.Теперь все упомянутые четыре категории граждан получат право однократного выкупа занимаемого жилого помещения коммерческого использования без проведения торгов. Ранее этой мерой поддержки могли воспользоваться только Герои соцтруда.Кроме того, граждане, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, а также полные кавалеры ордена Славы будут освобождены от уплаты транспортного налога. Также от уплаты транспортного налога планируется освободить членов семей всех вышеперечисленных категорий, в случае если они являются собственниками легкого автомобиля. Это вдовы (вдовцы), родители, дети до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения совершеннолетия, а также дети до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме.Предложения по новым мерам поддержки в ближайшее время будут направлены в Законодательное собрание Тверской области.

https://ria.ru/20220329/dnr-1780674414.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200129/1564011218.html

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общество, россия