https://ria.ru/20221109/pereprava-1830149547.html

Керченская паромная переправа за месяц перевезла около 28 тысяч пассажиров

Керченская паромная переправа за месяц перевезла около 28 тысяч пассажиров - РИА Новости, 09.11.2022

Керченская паромная переправа за месяц перевезла около 28 тысяч пассажиров

Около 28 тысяч пассажиров и почти 17 тысяч автомобилей перевезены Керченской паромной переправой за месяц работы, сообщает Минтранс России. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:22

2022-11-09T10:22

2022-11-09T10:23

авто

россия

керченский пролив

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Около 28 тысяч пассажиров и почти 17 тысяч автомобилей перевезены Керченской паромной переправой за месяц работы, сообщает Минтранс России."За первый месяц после возобновления работы Керченской паромной переправы – с ночи на 9 октября по 07:00 9 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 27 974 пассажира, 16 743 единицы автотранспорта и 1096 железнодорожных вагонов", - говорится сообщении.В министерстве добавили, что семью паромами, работающими на переправе, выполнено 526 круговых рейсов.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.

https://ria.ru/20221108/avtougony-1830030972.html

https://ria.ru/20221108/prolet-1830040531.html

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керченский пролив

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авто, россия, керченский пролив, чп на крымском мосту