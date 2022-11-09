https://ria.ru/20221109/pereizbranie-1830110250.html

Прогноз NYT: автор резолюций по импичменту Байдену переизбралась в конгресс

Прогноз NYT: автор резолюций по импичменту Байдену переизбралась в конгресс - РИА Новости, 09.11.2022

Прогноз NYT: автор резолюций по импичменту Байдену переизбралась в конгресс

Республиканка Марджори Тейлор Грин, скандальный автор резолюций по вынесению импичмента действующему президенту США Джо Байдену, добилась переизбрания в палату... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T04:10

2022-11-09T04:10

2022-11-09T04:22

в мире

джо байден

марджори тейлор грин

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Республиканка Марджори Тейлор Грин, скандальный автор резолюций по вынесению импичмента действующему президенту США Джо Байдену, добилась переизбрания в палату представителей, свидетельствует прогноз, опубликованный во вторник вечером газетой New York Times.Называя победителя, американские СМИ таким образом выражают уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на исход выборов.Грин считается одной из наиболее близких сторонниц экс-президента США республиканца Дональда Трампа. Она прославилась своими эксцентричными высказываниями, а также тем, что стала автором пяти из девяти резолюций Джо Байдену. Несмотря на то что все они с треском провалились, по мнению экспертов, данные неудачные попытки могут рассматриваться как дорожная карта для будущих расследований в том случае, если республиканцы получат контроль над обеими палатами конгресса.В преддверии выборов Грин пообещала, что, в случае успеха на промежуточных выборах республиканцы объявят импичмент Байдену и чиновникам из его администрации.

https://ria.ru/20221109/senat-1830109861.html

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в мире, джо байден, марджори тейлор грин, дональд трамп, сша