https://ria.ru/20221109/pereizbranie-1830110250.html
Прогноз NYT: автор резолюций по импичменту Байдену переизбралась в конгресс
Прогноз NYT: автор резолюций по импичменту Байдену переизбралась в конгресс - РИА Новости, 09.11.2022
Прогноз NYT: автор резолюций по импичменту Байдену переизбралась в конгресс
Республиканка Марджори Тейлор Грин, скандальный автор резолюций по вынесению импичмента действующему президенту США Джо Байдену, добилась переизбрания в палату... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T04:10
2022-11-09T04:10
2022-11-09T04:22
в мире
джо байден
марджори тейлор грин
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Республиканка Марджори Тейлор Грин, скандальный автор резолюций по вынесению импичмента действующему президенту США Джо Байдену, добилась переизбрания в палату представителей, свидетельствует прогноз, опубликованный во вторник вечером газетой New York Times.Называя победителя, американские СМИ таким образом выражают уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на исход выборов.Грин считается одной из наиболее близких сторонниц экс-президента США республиканца Дональда Трампа. Она прославилась своими эксцентричными высказываниями, а также тем, что стала автором пяти из девяти резолюций Джо Байдену. Несмотря на то что все они с треском провалились, по мнению экспертов, данные неудачные попытки могут рассматриваться как дорожная карта для будущих расследований в том случае, если республиканцы получат контроль над обеими палатами конгресса.В преддверии выборов Грин пообещала, что, в случае успеха на промежуточных выборах республиканцы объявят импичмент Байдену и чиновникам из его администрации.
https://ria.ru/20221109/senat-1830109861.html
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в мире, джо байден, марджори тейлор грин, дональд трамп, сша
В мире, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин, Дональд Трамп, США
04:10 09.11.2022 (обновлено: 04:22 09.11.2022)
Прогноз NYT: автор резолюций по импичменту Байдену переизбралась в конгресс
Прогноз NYT: республиканка Грин, выступающая за импичмент Байдену, переизбрана в конгресс