https://ria.ru/20221109/pelosi-1830123016.html
Нэнси Пелоси переизбрали на новый срок как конгрессвумен
Нэнси Пелоси переизбрали на новый срок как конгрессвумен - РИА Новости, 09.11.2022
Нэнси Пелоси переизбрали на новый срок как конгрессвумен
Нынешняя спикер палаты представителей Нэнси Пелоси войдет в новый состав конгресса по итогам выборов, прогнозирует NBC News. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T08:15
2022-11-09T08:15
2022-11-09T08:24
нэнси пелоси
в мире
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
сан-франциско
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Нынешняя спикер палаты представителей Нэнси Пелоси войдет в новый состав конгресса по итогам выборов, прогнозирует NBC News.Как указывает телеканал, в своем округе в городе Сан-Франциско Пелоси с 82% голосов побеждает республиканского кандидата.Пелоси в палате представителей с 1987 года, к концу следующего срока в конгрессе ей будет 84 года, 37 из которых она пробудет законодателем. При этом если республиканцы займут большинство кресел в палате, спикера выберут из представителя их партии.
https://ria.ru/20221109/vybory-1830122825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нэнси пелоси, в мире, итоги промежуточных выборов в сша - 2022, сан-франциско
Нэнси Пелоси, В мире, Итоги промежуточных выборов в США - 2022, Сан-Франциско
08:15 09.11.2022 (обновлено: 08:24 09.11.2022)
Нэнси Пелоси переизбрали на новый срок как конгрессвумен
Нынешнего спикера палаты представителей Пелоси переизбрали на новый срок как конгрессвумен