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Нэнси Пелоси переизбрали на новый срок как конгрессвумен - РИА Новости, 09.11.2022
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Нэнси Пелоси переизбрали на новый срок как конгрессвумен
Нэнси Пелоси переизбрали на новый срок как конгрессвумен - РИА Новости, 09.11.2022
Нэнси Пелоси переизбрали на новый срок как конгрессвумен
Нынешняя спикер палаты представителей Нэнси Пелоси войдет в новый состав конгресса по итогам выборов, прогнозирует NBC News. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T08:15
2022-11-09T08:24
нэнси пелоси
в мире
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
сан-франциско
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Нынешняя спикер палаты представителей Нэнси Пелоси войдет в новый состав конгресса по итогам выборов, прогнозирует NBC News.Как указывает телеканал, в своем округе в городе Сан-Франциско Пелоси с 82% голосов побеждает республиканского кандидата.Пелоси в палате представителей с 1987 года, к концу следующего срока в конгрессе ей будет 84 года, 37 из которых она пробудет законодателем. При этом если республиканцы займут большинство кресел в палате, спикера выберут из представителя их партии.
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нэнси пелоси, в мире, итоги промежуточных выборов в сша - 2022, сан-франциско
Нэнси Пелоси, В мире, Итоги промежуточных выборов в США - 2022, Сан-Франциско
08:15 09.11.2022 (обновлено: 08:24 09.11.2022)
 
Нэнси Пелоси переизбрали на новый срок как конгрессвумен

Нынешнего спикера палаты представителей Пелоси переизбрали на новый срок как конгрессвумен

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкНэнси Пелоси
Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Нэнси Пелоси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Нынешняя спикер палаты представителей Нэнси Пелоси войдет в новый состав конгресса по итогам выборов, прогнозирует NBC News.
Как указывает телеканал, в своем округе в городе Сан-Франциско Пелоси с 82% голосов побеждает республиканского кандидата.
Пелоси в палате представителей с 1987 года, к концу следующего срока в конгрессе ей будет 84 года, 37 из которых она пробудет законодателем. При этом если республиканцы займут большинство кресел в палате, спикера выберут из представителя их партии.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 08:13
Байден поздравил мэра Вашингтона Боузер с переизбранием
 
Нэнси ПелосиВ миреИтоги промежуточных выборов в США - 2022Сан-Франциско
 
 
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