https://ria.ru/20221109/pelosi-1830123016.html

Нэнси Пелоси переизбрали на новый срок как конгрессвумен

Нэнси Пелоси переизбрали на новый срок как конгрессвумен - РИА Новости, 09.11.2022

Нэнси Пелоси переизбрали на новый срок как конгрессвумен

Нынешняя спикер палаты представителей Нэнси Пелоси войдет в новый состав конгресса по итогам выборов, прогнозирует NBC News. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T08:15

2022-11-09T08:15

2022-11-09T08:24

нэнси пелоси

в мире

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

сан-франциско

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817658035_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb476806e1c05ad2470e8438a799a03a.jpg

ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Нынешняя спикер палаты представителей Нэнси Пелоси войдет в новый состав конгресса по итогам выборов, прогнозирует NBC News.Как указывает телеканал, в своем округе в городе Сан-Франциско Пелоси с 82% голосов побеждает республиканского кандидата.Пелоси в палате представителей с 1987 года, к концу следующего срока в конгрессе ей будет 84 года, 37 из которых она пробудет законодателем. При этом если республиканцы займут большинство кресел в палате, спикера выберут из представителя их партии.

https://ria.ru/20221109/vybory-1830122825.html

сан-франциско

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нэнси пелоси, в мире, итоги промежуточных выборов в сша - 2022, сан-франциско