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На площадке Экспо в Шанхае создан павильон стран ШОС - РИА Новости, 09.11.2022
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На площадке Экспо в Шанхае создан павильон стран ШОС
На площадке Экспо в Шанхае создан павильон стран ШОС - РИА Новости, 09.11.2022
На площадке Экспо в Шанхае создан павильон стран ШОС
Отдельный павильон стран ШОС впервые появился на 5 импортном Экспо, которое в эти дни проходит в Шанхае. Организация представлена в общей сложности на восьми... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:20
2022-11-09T14:20
россия-китай: главное
шанхай
технологии
экономика
шос
иран
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МОСКВА, 9 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Отдельный павильон стран ШОС впервые появился на 5 импортном Экспо, которое в эти дни проходит в Шанхае. Организация представлена в общей сложности на восьми выставочных и торговых зонах.Основное внимание уделяется продукции, которая является визитной карточкой стран Шанхайской организации сотрудничества. Можно найти, попробовать и купить сотни видов демонстрационных товаров, таких как индийские специи, иранский шафран и азербайджанский гранат.Согласно данным Управляющего комитета демонстрационной зоны торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС, страны организации провели около трёхсот мероприятий по экономическому и торговому обмену с городами и парками в 19 странах, таких как Россия, Узбекистан, Беларусь и других. Это способствовало подписанию меморандумов о сотрудничестве с 37-ю парками и учреждениями в 18-ти странах. А продукты из стран ШОС воспринимаются как знак качества и пользуются популярностью в Китае.
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шанхай, технологии, экономика, шос, иран
Россия-Китай: Главное, Шанхай, Технологии, Экономика, ШОС, Иран
14:20 09.11.2022
 

На площадке Экспо в Шанхае создан павильон стран ШОС

© AP Photo / Mark Schiefelbein5 импортный Экспо в Шанхае
5 импортный Экспо в Шанхае - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
5 импортный Экспо в Шанхае
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Отдельный павильон стран ШОС впервые появился на 5 импортном Экспо, которое в эти дни проходит в Шанхае. Организация представлена в общей сложности на восьми выставочных и торговых зонах.
Основное внимание уделяется продукции, которая является визитной карточкой стран Шанхайской организации сотрудничества. Можно найти, попробовать и купить сотни видов демонстрационных товаров, таких как индийские специи, иранский шафран и азербайджанский гранат.
"Мы впервые принимаем участие в выставке. Всего было привезено 208 видов продукции из восьми стран ШОС. Эти продукты обладают уникальным вкусом или очень характерны для стран-участниц. Иран славится своим шафраном, а узбекское вафельное печенье и конфеты пользуются большой популярностью у китайских потребителей. Кроме того, представлены васильковый мед и шёлковые ткани ручной работы. Также мы прилагаем усилия, чтобы открыть онлайн-каналы продаж", - заявил официальный представитель павильонов ШОС в рамках CIIE Ли Лэй.
Согласно данным Управляющего комитета демонстрационной зоны торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС, страны организации провели около трёхсот мероприятий по экономическому и торговому обмену с городами и парками в 19 странах, таких как Россия, Узбекистан, Беларусь и других. Это способствовало подписанию меморандумов о сотрудничестве с 37-ю парками и учреждениями в 18-ти странах. А продукты из стран ШОС воспринимаются как знак качества и пользуются популярностью в Китае.
Посетители на пятой Китайской международной выставке импортных товаров в Шанхае - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 16:35Россия-Китай: Главное
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Россия-Китай: ГлавноеШанхайТехнологииЭкономикаШОСИран
 
 
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