На площадке Экспо в Шанхае создан павильон стран ШОС
© AP Photo / Mark Schiefelbein5 импортный Экспо в Шанхае
© AP Photo / Mark Schiefelbein
5 импортный Экспо в Шанхае
МОСКВА, 9 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Отдельный павильон стран ШОС впервые появился на 5 импортном Экспо, которое в эти дни проходит в Шанхае. Организация представлена в общей сложности на восьми выставочных и торговых зонах.
Основное внимание уделяется продукции, которая является визитной карточкой стран Шанхайской организации сотрудничества. Можно найти, попробовать и купить сотни видов демонстрационных товаров, таких как индийские специи, иранский шафран и азербайджанский гранат.
"Мы впервые принимаем участие в выставке. Всего было привезено 208 видов продукции из восьми стран ШОС. Эти продукты обладают уникальным вкусом или очень характерны для стран-участниц. Иран славится своим шафраном, а узбекское вафельное печенье и конфеты пользуются большой популярностью у китайских потребителей. Кроме того, представлены васильковый мед и шёлковые ткани ручной работы. Также мы прилагаем усилия, чтобы открыть онлайн-каналы продаж", - заявил официальный представитель павильонов ШОС в рамках CIIE Ли Лэй.
Согласно данным Управляющего комитета демонстрационной зоны торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС, страны организации провели около трёхсот мероприятий по экономическому и торговому обмену с городами и парками в 19 странах, таких как Россия, Узбекистан, Беларусь и других. Это способствовало подписанию меморандумов о сотрудничестве с 37-ю парками и учреждениями в 18-ти странах. А продукты из стран ШОС воспринимаются как знак качества и пользуются популярностью в Китае.