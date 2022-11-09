https://ria.ru/20221109/pavilon-1830228080.html

На площадке Экспо в Шанхае создан павильон стран ШОС

На площадке Экспо в Шанхае создан павильон стран ШОС - РИА Новости, 09.11.2022

На площадке Экспо в Шанхае создан павильон стран ШОС

Отдельный павильон стран ШОС впервые появился на 5 импортном Экспо, которое в эти дни проходит в Шанхае. Организация представлена в общей сложности на восьми... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T14:20

2022-11-09T14:20

2022-11-09T14:20

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МОСКВА, 9 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Отдельный павильон стран ШОС впервые появился на 5 импортном Экспо, которое в эти дни проходит в Шанхае. Организация представлена в общей сложности на восьми выставочных и торговых зонах.Основное внимание уделяется продукции, которая является визитной карточкой стран Шанхайской организации сотрудничества. Можно найти, попробовать и купить сотни видов демонстрационных товаров, таких как индийские специи, иранский шафран и азербайджанский гранат.Согласно данным Управляющего комитета демонстрационной зоны торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС, страны организации провели около трёхсот мероприятий по экономическому и торговому обмену с городами и парками в 19 странах, таких как Россия, Узбекистан, Беларусь и других. Это способствовало подписанию меморандумов о сотрудничестве с 37-ю парками и учреждениями в 18-ти странах. А продукты из стран ШОС воспринимаются как знак качества и пользуются популярностью в Китае.

https://ria.ru/20221108/kitay-1830005714.html

шанхай

иран

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

шанхай, технологии, экономика, шос, иран