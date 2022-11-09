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Бастрыкин поручил расследовать снос памятника "Алеша" в латвийском Резекне - РИА Новости, 09.11.2022
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Бастрыкин поручил расследовать снос памятника "Алеша" в латвийском Резекне
Бастрыкин поручил расследовать снос памятника "Алеша" в латвийском Резекне - РИА Новости, 09.11.2022
Бастрыкин поручил расследовать снос памятника "Алеша" в латвийском Резекне
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил начать проверку после демонтажа памятника советским воинам-освободителям в латвийском городе Резекне, сообщается... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T23:40
2022-11-09T23:41
в мире
александр бастрыкин
россия
латвия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил начать проверку после демонтажа памятника советским воинам-освободителям в латвийском городе Резекне, сообщается в Telegram-канале ведомства.В среду сообщалось, что памятник, известный в народе под названием "Алеша", снесли в латвийском Резекне. Монумент был установлен в 1976 году в честь красноармейцев, погибших при освобождении города в годы Второй мировой войны. Его создали скульпторы Отто Калейс и Оярс Силиньш. Он был последним большим памятником советским солдатам в Латвии. В республике в июне был принят закон, согласно которому все памятники советской эпохи должны быть демонтированы до 15 ноября.Кроме того, по данным СК, посольство РФ в Латвии сообщило, что вопреки многочисленным обещаниям высших должностных лиц Латвии не посягать на места погребения и воинские захоронения, в поселке Шкяуне Краславского района власти "сравняли с землей братское воинское захоронение".Отмечается, что российские следователи в рамках проверки дадут правовую оценку действиям причастных к произошедшему.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
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60
в мире, александр бастрыкин, россия, латвия, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Александр Бастрыкин, Россия, Латвия, Следственный комитет России (СК РФ)
23:40 09.11.2022 (обновлено: 23:41 09.11.2022)
 
Бастрыкин поручил расследовать снос памятника "Алеша" в латвийском Резекне

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать снос памятника "Алеша" в латвийском городе Резекне

CC BY-SA 3.0 / Oļegs Anosovs / Памятник "Освободителям Резекне"
Памятник Освободителям Резекне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
CC BY-SA 3.0 / Oļegs Anosovs /
Памятник "Освободителям Резекне". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил начать проверку после демонтажа памятника советским воинам-освободителям в латвийском городе Резекне, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В среду сообщалось, что памятник, известный в народе под названием "Алеша", снесли в латвийском Резекне. Монумент был установлен в 1976 году в честь красноармейцев, погибших при освобождении города в годы Второй мировой войны. Его создали скульпторы Отто Калейс и Оярс Силиньш. Он был последним большим памятником советским солдатам в Латвии. В республике в июне был принят закон, согласно которому все памятники советской эпохи должны быть демонтированы до 15 ноября.
Кроме того, по данным СК, посольство РФ в Латвии сообщило, что вопреки многочисленным обещаниям высших должностных лиц Латвии не посягать на места погребения и воинские захоронения, в поселке Шкяуне Краславского района власти "сравняли с землей братское воинское захоронение".
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по данным фактам, а также запросить в МИД России необходимую информацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские следователи в рамках проверки дадут правовую оценку действиям причастных к произошедшему.
Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 02:58
Россия продолжит поднимать проблему сноса памятников советским войнам
 
В миреАлександр БастрыкинРоссияЛатвияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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