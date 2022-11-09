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В латвийском Резекне снесли памятник советским солдатам

В латвийском Резекне снесли памятник советским солдатам - РИА Новости, 09.11.2022

В латвийском Резекне снесли памятник советским солдатам

В Латвии снесли памятник советским солдатам-освободителям Резекне — последний большой монумент Красной армии в республике, сообщил портал Baltnews. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:52

2022-11-09T12:52

2022-11-09T13:56

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Латвии снесли памятник советским солдатам-освободителям Резекне — последний большой монумент Красной армии в республике, сообщил портал Baltnews.Мемориал установили в 1976 году в честь красноармейцев, погибших при освобождении города в годы Второй мировой войны. Его создали скульпторы Отто Калейс и Оярс Силиньш, в народе он известен под названием "Алеша"."Алешу" снесли в Резекне... Он был последним большим памятником советским солдатам в Латвии", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале портала.Сообщается, что в Латвии остались еще четыре мемориала красноармейцам. Власти намерены демонтировать их до 15 ноября.Мэр Резекне Александр Барташевич назвал снос "Алеши" надругательством.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило демонтировать памятник освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 Мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента. Комитет ООН по правам человека обратился к Латвии с просьбой остановить снос памятника освободителям Риги, когда монумент уже был снесен.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20221031/obelisk-1828003547.html

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