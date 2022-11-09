https://ria.ru/20221109/pakhmutova-1830154353.html

Путин поздравил с днем рождения Александру Пахмутову

Путин поздравил с днем рождения Александру Пахмутову - РИА Новости, 09.11.2022

Путин поздравил с днем рождения Александру Пахмутову

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем рождения народную артистку СССР Александру Пахмутову, отметив, что ее музыка всегда будет созвучна времени,... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:44

2022-11-09T10:44

2022-11-09T10:45

культура

александра пахмутова

владимир путин

николай добронравов

россия

ссср

культура

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Днем рождения народную артистку СССР Александру Пахмутову, отметив, что ее музыка всегда будет созвучна времени, пробуждать в сердцах людей самые добрые, светлые чувства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент пожелал Пахмутовой и Николаю Добронравову здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.Советский и российский композитор, Герой Социалистического Труда (1990), народная артистка СССР (1984), лауреат Государственной премии РФ (2015), двух Государственных премий СССР (1975, 1982) и премии Ленинского комсомола (1966), кавалер двух орденов Ленина (1979, 1990) и ордена Святого апостола Андрея Первозванного (2019) Александра Пахмутова за свою долгую музыкальную карьеру написала более 400 песен, 9 ноября ей исполняется 93 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20211109/pakhmutova-1758200797.html

https://ria.ru/20191121/1561429097.html

россия

ссср

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александра пахмутова, владимир путин, николай добронравов, россия, ссср, культура