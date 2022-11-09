Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил с днем рождения Александру Пахмутову - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221109/pakhmutova-1830154353.html
Путин поздравил с днем рождения Александру Пахмутову
Путин поздравил с днем рождения Александру Пахмутову - РИА Новости, 09.11.2022
Путин поздравил с днем рождения Александру Пахмутову
Президент России Владимир Путин поздравил с Днем рождения народную артистку СССР Александру Пахмутову, отметив, что ее музыка всегда будет созвучна времени,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:44
2022-11-09T10:45
культура
александра пахмутова
владимир путин
николай добронравов
россия
ссср
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765023469_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_0090d4d25389a88230ca911c5cc033a6.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Днем рождения народную артистку СССР Александру Пахмутову, отметив, что ее музыка всегда будет созвучна времени, пробуждать в сердцах людей самые добрые, светлые чувства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент пожелал Пахмутовой и Николаю Добронравову здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.Советский и российский композитор, Герой Социалистического Труда (1990), народная артистка СССР (1984), лауреат Государственной премии РФ (2015), двух Государственных премий СССР (1975, 1982) и премии Ленинского комсомола (1966), кавалер двух орденов Ленина (1979, 1990) и ордена Святого апостола Андрея Первозванного (2019) Александра Пахмутова за свою долгую музыкальную карьеру написала более 400 песен, 9 ноября ей исполняется 93 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20211109/pakhmutova-1758200797.html
https://ria.ru/20191121/1561429097.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765023469_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_496472ac7564f5239dc6e89ccfc43009.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александра пахмутова, владимир путин, николай добронравов, россия, ссср, культура
Культура, Александра Пахмутова, Владимир Путин, Николай Добронравов, Россия, СССР, Культура
10:44 09.11.2022 (обновлено: 10:45 09.11.2022)
 
Путин поздравил с днем рождения Александру Пахмутову

Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Александру Пахмутову

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАлександра Пахмутова
Александра Пахмутова - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Александра Пахмутова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Днем рождения народную артистку СССР Александру Пахмутову, отметив, что ее музыка всегда будет созвучна времени, пробуждать в сердцах людей самые добрые, светлые чувства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемая Александра Николаевна! От души поздравляю Вас с Днём рождения. Безгранично талантливый, обаятельный, открытый к общению человек, Вы пользуетесь поистине всенародной любовью и признанием. Сменяются эпохи и поколения, но Ваша музыка всегда будет созвучна времени, пробуждать в сердцах людей самые добрые, светлые чувства", - говорится в сообщении.
Президент пожелал Пахмутовой и Николаю Добронравову здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.
Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова на концерте в честь своего юбилея на сцене Большого театра России - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября 2021, 12:22
Мелодии Александры Пахмутовой
Советский и российский композитор, Герой Социалистического Труда (1990), народная артистка СССР (1984), лауреат Государственной премии РФ (2015), двух Государственных премий СССР (1975, 1982) и премии Ленинского комсомола (1966), кавалер двух орденов Ленина (1979, 1990) и ордена Святого апостола Андрея Первозванного (2019) Александра Пахмутова за свою долгую музыкальную карьеру написала более 400 песен, 9 ноября ей исполняется 93 года.
Президент РФ Владимир Путин на юбилейном вечере композитора, народной артистки СССР Александры Пахмутовой, в Большом театре России - РИА Новости, 1920, 21.11.2019
21 ноября 2019, 18:20Культура
Путин вручил Пахмутовой орден Андрея Первозванного
 
КультураАлександра ПахмутоваВладимир ПутинНиколай ДобронравовРоссияСССРКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала