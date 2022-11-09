10:44 09.11.2022 (обновлено: 10:45 09.11.2022)
Путин поздравил с днем рождения Александру Пахмутову
Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Александру Пахмутову
Александра Пахмутова. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Днем рождения народную артистку СССР Александру Пахмутову, отметив, что ее музыка всегда будет созвучна времени, пробуждать в сердцах людей самые добрые, светлые чувства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемая Александра Николаевна! От души поздравляю Вас с Днём рождения. Безгранично талантливый, обаятельный, открытый к общению человек, Вы пользуетесь поистине всенародной любовью и признанием. Сменяются эпохи и поколения, но Ваша музыка всегда будет созвучна времени, пробуждать в сердцах людей самые добрые, светлые чувства", - говорится в сообщении.
Президент пожелал Пахмутовой и Николаю Добронравову здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.
9 ноября 2021, 12:22Мелодии Александры Пахмутовой
Советский и российский композитор, Герой Социалистического Труда (1990), народная артистка СССР (1984), лауреат Государственной премии РФ (2015), двух Государственных премий СССР (1975, 1982) и премии Ленинского комсомола (1966), кавалер двух орденов Ленина (1979, 1990) и ордена Святого апостола Андрея Первозванного (2019) Александра Пахмутова за свою долгую музыкальную карьеру написала более 400 песен, 9 ноября ей исполняется 93 года.
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