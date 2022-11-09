https://ria.ru/20221109/otklyuchenie-1830105525.html

СМИ: "Укрэнерго" сообщила о веерных отключениях света по всей Украине

СМИ: "Укрэнерго" сообщила о веерных отключениях света по всей Украине - РИА Новости, 09.11.2022

СМИ: "Укрэнерго" сообщила о веерных отключениях света по всей Украине

"Укрэнерго" анонсировало в среду веерные отключения света по всей Украине, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T01:28

2022-11-09T01:28

2022-11-09T01:50

владимир зеленский

киев

украина

кировоградская область

укрэнерго

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. "Укрэнерго" анонсировало в среду веерные отключения света по всей Украине, пишет издание "Страна.ua".Больше всего отключений будет в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.При этом аварийные отключения пока не анонсируются.Российские Вооруженные силы 10 октября начали наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221108/ukrenergo-1829913915.html

киев

украина

кировоградская область

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владимир зеленский, киев, украина, кировоградская область, укрэнерго, вооруженные силы рф