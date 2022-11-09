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СМИ: "Укрэнерго" сообщила о веерных отключениях света по всей Украине
СМИ: "Укрэнерго" сообщила о веерных отключениях света по всей Украине - РИА Новости, 09.11.2022
СМИ: "Укрэнерго" сообщила о веерных отключениях света по всей Украине
"Укрэнерго" анонсировало в среду веерные отключения света по всей Украине, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T01:28
2022-11-09T01:28
2022-11-09T01:50
владимир зеленский
киев
украина
кировоградская область
укрэнерго
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. "Укрэнерго" анонсировало в среду веерные отключения света по всей Украине, пишет издание "Страна.ua".Больше всего отключений будет в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.При этом аварийные отключения пока не анонсируются.Российские Вооруженные силы 10 октября начали наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221108/ukrenergo-1829913915.html
киев
украина
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владимир зеленский, киев, украина, кировоградская область, укрэнерго, вооруженные силы рф
Владимир Зеленский, Киев, Украина, Кировоградская область, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
01:28 09.11.2022 (обновлено: 01:50 09.11.2022)
СМИ: "Укрэнерго" сообщила о веерных отключениях света по всей Украине
"Страна.ua": "Укрэнерго" анонсировало в среду веерные отключения света по всей Украине