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В Москве пройдет заседание Евразийского альянса омбудсменов
В Москве пройдет заседание Евразийского альянса омбудсменов - РИА Новости, 09.11.2022
В Москве пройдет заседание Евразийского альянса омбудсменов
Седьмое заседание Евразийского альянса омбудсменов пройдет в Москве в Доме прав человека 15 ноября, сообщила пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:52
2022-11-09T15:52
2022-11-09T15:52
татьяна москалькова
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Седьмое заседание Евразийского альянса омбудсменов пройдет в Москве в Доме прав человека 15 ноября, сообщила пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека в РФ."В Доме прав человека состоится VII заседание Евразийского Альянса Омбудсменов (ЕАО) по теме: "Правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека как направление правозащитной деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы.По ее данным, на заседании главы национальных правозащитных институтов обсудят актуальные вопросы повышения правовой грамотности граждан с учетом общности целей, образа жизни и культурных ценностей обществ государств-членов ЕАО, а также обозначат совместные задачи на ближайшую перспективу."В мероприятии в статусе наблюдателей также примут участие Беларусь, Турция, Туркменистан, Азербайджан. С докладами по теме выступят представители органов государственной власти Российской Федерации", - отметили в Аппарате.ЕАО был учрежден в 2017 году при участии уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. Альянс включает омбудсменов 9 государств: Российской Федерации, Республики Армения, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Монголии, Республики Сербия, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.
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татьяна москалькова, москва, россия, белоруссия
Татьяна Москалькова, Москва, Россия, Белоруссия
В Москве пройдет заседание Евразийского альянса омбудсменов
Седьмое заседание Евразийского альянса омбудсменов пройдет в Москве 15 ноября