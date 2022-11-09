10:04 09.11.2022 (обновлено: 11:58 09.11.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке. 9 ноября 2022
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке. 9 ноября 2022
ДОНЕЦК, 9 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство добавило, что в 7:15 и 8:55 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь снарядов калибра 155 миллиметров, а в 8:43 по Киевскому и Куйбышевскому районам — еще три снаряда такого же калибра.
Кроме того, в 7:20 по Кировскому району Макеевки выпущены шесть снарядов калибра 155 миллиметров.
Макеевка — город — спутник столицы ДНР. Через восточную его окраину проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной — по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" — границы Макеевки соприкасаются с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.