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Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 09.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/obstrely-1830145169.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 09.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:04
2022-11-09T11:58
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
ясиноватая
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 22:40 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая, выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра", — говорится в заявлении в Telegram-канале СЦКК.Представительство добавило, что в 7:15 и 8:55 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь снарядов калибра 155 миллиметров, а в 8:43 по Киевскому и Куйбышевскому районам — еще три снаряда такого же калибра.Кроме того, в 7:20 по Кировскому району Макеевки выпущены шесть снарядов калибра 155 миллиметров.Макеевка — город — спутник столицы ДНР. Через восточную его окраину проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной — по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" — границы Макеевки соприкасаются с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221109/ataka-1830128153.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, макеевка, ясиноватая, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Вооруженные силы Украины
10:04 09.11.2022 (обновлено: 11:58 09.11.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке. 9 ноября 2022
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке. 9 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке. 9 ноября 2022
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ДОНЕЦК, 9 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 22:40 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая, выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра", — говорится в заявлении в Telegram-канале СЦКК.
Представительство добавило, что в 7:15 и 8:55 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь снарядов калибра 155 миллиметров, а в 8:43 по Киевскому и Куйбышевскому районам — еще три снаряда такого же калибра.
Кроме того, в 7:20 по Кировскому району Макеевки выпущены шесть снарядов калибра 155 миллиметров.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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Макеевка — город — спутник столицы ДНР. Через восточную его окраину проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной — по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" — границы Макеевки соприкасаются с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаЯсиноватаяВооруженные силы Украины
 
 
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