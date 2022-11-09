https://ria.ru/20221109/obstrely-1830145169.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 09.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:04

2022-11-09T10:04

2022-11-09T11:58

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

ясиноватая

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 22:40 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая, выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра", — говорится в заявлении в Telegram-канале СЦКК.Представительство добавило, что в 7:15 и 8:55 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь снарядов калибра 155 миллиметров, а в 8:43 по Киевскому и Куйбышевскому районам — еще три снаряда такого же калибра.Кроме того, в 7:20 по Кировскому району Макеевки выпущены шесть снарядов калибра 155 миллиметров.Макеевка — город — спутник столицы ДНР. Через восточную его окраину проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной — по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" — границы Макеевки соприкасаются с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221109/ataka-1830128153.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

макеевка

ясиноватая

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, макеевка, ясиноватая, вооруженные силы украины