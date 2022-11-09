https://ria.ru/20221109/obstrely-1830143006.html
Украинские войска 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.11.2022
Украинские войска 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 136 боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:50
2022-11-09T09:50
2022-11-09T09:50
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 136 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 152 и 122 миллиметра. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметра. Выпустив 136 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Донецк, Гольмовский, Горловка, Троицкое, Ясиноватая, Яковлевка, Старомихайловка.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 36 обстрелов со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 136 боеприпасов