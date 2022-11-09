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Украинские войска 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/obstrely-1830143006.html
Украинские войска 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.11.2022
Украинские войска 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 136 боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:50
2022-11-09T09:50
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 136 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 152 и 122 миллиметра. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметра. Выпустив 136 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Донецк, Гольмовский, Горловка, Троицкое, Ясиноватая, Яковлевка, Старомихайловка.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 36 обстрелов со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
09:50 09.11.2022
 
Украинские войска 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 136 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 136 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 152 и 122 миллиметра. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметра. Выпустив 136 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Донецк, Гольмовский, Горловка, Троицкое, Ясиноватая, Яковлевка, Старомихайловка.
В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 36 обстрелов со стороны украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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