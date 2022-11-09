https://ria.ru/20221109/obstrely-1830143006.html

Украинские войска 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.11.2022

Украинские войска 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 136 боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T09:50

2022-11-09T09:50

2022-11-09T09:50

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 136 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 152 и 122 миллиметра. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметра. Выпустив 136 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Донецк, Гольмовский, Горловка, Троицкое, Ясиноватая, Яковлевка, Старомихайловка.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 36 обстрелов со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины