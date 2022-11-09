https://ria.ru/20221109/obstrel-1830109556.html
Васильевский колледж в Мелитополе подвергся артобстрелу украинских боевиков
Васильевский колледж в Мелитополе подвергся артобстрелу украинских боевиков - РИА Новости, 09.11.2022
Васильевский колледж в Мелитополе подвергся артобстрелу украинских боевиков
Васильевский колледж Мелитопольского государственного университета имени Макаренко подвергся артиллеристскому удару украинских боевиков, сообщил член главного... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T03:33
2022-11-09T03:33
2022-11-09T03:38
специальная военная операция на украине
владимир рогов
мелитополь
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Васильевский колледж Мелитопольского государственного университета имени Макаренко подвергся артиллеристскому удару украинских боевиков, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, удар был нанесен вечером 7 ноября."Украинские нацисты нанесли удар по Васильевскому колледжу МГУ им. А С Макаренко. Учебное заведение… разрушили прямым попаданием из артиллерии 122 калибра! Укрофашисты охотятся не только на нас, но и на наших детей!" - написал Рогов в своем Telegram-канале.Он добавил, что жертв нет.В опубликованном видео сказано, что было два удара по вузу."Лицевая сторона всплошную, и еще треть, наверное, - первый-второй этаж - это все выбитые стекла", - говорится в сообщении.Также уточняется, что одно из попаданий было в крышу.
https://radiosputnik.ria.ru/20221103/vzryvy-1828850787.html
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владимир рогов, мелитополь, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Мелитополь, Запорожская область
03:33 09.11.2022 (обновлено: 03:38 09.11.2022)
Васильевский колледж в Мелитополе подвергся артобстрелу украинских боевиков
Рогов: в Мелитополе украинские боевики нанесли удар по Васильевскому колледжу
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Васильевский колледж Мелитопольского государственного университета имени Макаренко подвергся артиллеристскому удару украинских боевиков, сообщил
член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, удар был нанесен вечером 7 ноября.
"Украинские нацисты нанесли удар по Васильевскому колледжу МГУ им. А С Макаренко. Учебное заведение… разрушили прямым попаданием из артиллерии 122 калибра! Укрофашисты охотятся не только на нас, но и на наших детей!" - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что жертв нет.
В опубликованном видео сказано, что было два удара по вузу.
"Лицевая сторона всплошную, и еще треть, наверное, - первый-второй этаж - это все выбитые стекла", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что одно из попаданий было в крышу.