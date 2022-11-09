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В Нижнем Новгороде жильцам общежития для сотрудников МВД вручили ключи - РИА Новости, 09.11.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20221109/obschezhitie-1830325267.html
В Нижнем Новгороде жильцам общежития для сотрудников МВД вручили ключи
В Нижнем Новгороде жильцам общежития для сотрудников МВД вручили ключи - РИА Новости, 09.11.2022
В Нижнем Новгороде жильцам общежития для сотрудников МВД вручили ключи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в церемонии открытия в Нижнем Новгороде малосемейного служебного общежития для сотрудников МВД, а... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:30
2022-11-09T18:31
нижегородская область
общество
жилье
глеб никитин
нижний новгород
нижегородская область
россия
гибдд мвд рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в церемонии открытия в Нижнем Новгороде малосемейного служебного общежития для сотрудников МВД, а также передаче нового служебного автотранспорта в канун Дня сотрудника органов внутренних дел России, сообщает пресс-служба правительства региона.Новое здание малосемейного пятиэтажного общежития на 90 квартир построено на Московском шоссе в Нижнем Новгороде в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы. Стоимость объекта строительства с учетом проектно-изыскательских работ – 189,5 миллиона рублей."Никитин вместе с начальником ГУ МВД России по Нижегородской области Юрием Арсентьевым вручили первую партию ключей от 19 служебных квартир сотрудникам нижегородской полиции", - говорится в сообщении.Дом уже готов встретить новосёлов. Здесь предусмотрены все удобства. Полностью благоустроена и дворовая территория: есть автопарковка, современная детская площадка."Сегодня мы открываем новое здание для сотрудников органов внутренних дел. Для того, чтобы в стране, регионе, отдельно взятом муниципальном образовании был порядок, необходима напряжённая работа. Работа, которая не может приостанавливаться ни на минуту. Только бдительность и профессионализм полицейских могут поставить заслон любым преступным проявлениям. Именно поэтому сейчас такое большое внимание уделяется выполнению программы обеспечения сотрудников вашего ведомства комфортным служебным жильём, решению вопросов обновления материально-технической базы", - цитирует пресс-служба слова Никитина.В свою очередь начальник нижегородского главка МВД отметил, что ведомственное жильё для сотрудников полиции вводится в эксплуатацию в Нижнем Новгороде впервые за многие годы. "В общежитии будут проживать участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы, конвойного батальона, уголовного розыска и следователи, которые до настоящего времени жили на съемных квартирах, а также иногородние сотрудники, поступающие на службу в наши подразделения", - отметил Арсентьев.Также накануне профессионального праздника глава региона передал сотрудникам МВД 21 служебный автомобиль. Автотранспорт распределен между службой участковых уполномоченных полиции – 16 машин и ГИБДД – 5 машин. "Убеждён, что наличие нового транспорта повысит оперативность и мобильность участковых и полицейских, охраняющих порядок на наших дорогах, и в целом станет существенным подспорьем в профилактической работе", - отметил губернатор Нижегородской области.
https://ria.ru/20221108/ekotekhnopark-1829900233.html
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общество, жилье, глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область, россия, гибдд мвд рф
Нижегородская область, Общество, Жилье, Глеб Никитин, Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия, ГИБДД МВД РФ
18:30 09.11.2022 (обновлено: 18:31 09.11.2022)
 
В Нижнем Новгороде жильцам общежития для сотрудников МВД вручили ключи

Ключи вручили жильцам нового общежития для сотрудников МВД в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСвязка ключей от квартир жилого дома
Связка ключей от квартир жилого дома - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Связка ключей от квартир жилого дома. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в церемонии открытия в Нижнем Новгороде малосемейного служебного общежития для сотрудников МВД, а также передаче нового служебного автотранспорта в канун Дня сотрудника органов внутренних дел России, сообщает пресс-служба правительства региона.
Новое здание малосемейного пятиэтажного общежития на 90 квартир построено на Московском шоссе в Нижнем Новгороде в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы. Стоимость объекта строительства с учетом проектно-изыскательских работ – 189,5 миллиона рублей.
"Никитин вместе с начальником ГУ МВД России по Нижегородской области Юрием Арсентьевым вручили первую партию ключей от 19 служебных квартир сотрудникам нижегородской полиции", - говорится в сообщении.
Дом уже готов встретить новосёлов. Здесь предусмотрены все удобства. Полностью благоустроена и дворовая территория: есть автопарковка, современная детская площадка.
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"Сегодня мы открываем новое здание для сотрудников органов внутренних дел. Для того, чтобы в стране, регионе, отдельно взятом муниципальном образовании был порядок, необходима напряжённая работа. Работа, которая не может приостанавливаться ни на минуту. Только бдительность и профессионализм полицейских могут поставить заслон любым преступным проявлениям. Именно поэтому сейчас такое большое внимание уделяется выполнению программы обеспечения сотрудников вашего ведомства комфортным служебным жильём, решению вопросов обновления материально-технической базы", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
В свою очередь начальник нижегородского главка МВД отметил, что ведомственное жильё для сотрудников полиции вводится в эксплуатацию в Нижнем Новгороде впервые за многие годы. "В общежитии будут проживать участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы, конвойного батальона, уголовного розыска и следователи, которые до настоящего времени жили на съемных квартирах, а также иногородние сотрудники, поступающие на службу в наши подразделения", - отметил Арсентьев.
Также накануне профессионального праздника глава региона передал сотрудникам МВД 21 служебный автомобиль. Автотранспорт распределен между службой участковых уполномоченных полиции – 16 машин и ГИБДД – 5 машин. "Убеждён, что наличие нового транспорта повысит оперативность и мобильность участковых и полицейских, охраняющих порядок на наших дорогах, и в целом станет существенным подспорьем в профилактической работе", - отметил губернатор Нижегородской области.

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