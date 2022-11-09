https://ria.ru/20221109/obeschanie-1830369039.html

Премьер Нидерландов пообещал помогать Украине зимой

Премьер Нидерландов пообещал помогать Украине зимой - РИА Новости, 09.11.2022

Премьер Нидерландов пообещал помогать Украине зимой

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал Владимиру Зеленскому продолжать помощь Украине в зимний период. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T22:13

2022-11-09T22:13

2022-11-09T22:13

в мире

марк рютте

владимир зеленский

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россия

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ПАРИЖ, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал Владимиру Зеленскому продолжать помощь Украине в зимний период.Рютте сообщил, что провел в среду телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого они обсудили подготовку Украины к зиме."Нидерланды будут помогать Украине,… особенно в зимний период, а также после него - столько, сколько будет нужно", - говорится в отрывке телефонного разговора, видеозапись которого опубликовал голландский премьер в своем Twitter.Рютте также сообщил, что Нидерланды продолжат оказывать Киеву военную поддержку и помогут в восстановлении объектов гражданской инфраструктуры.Ранее в голландском минобороны сообщили, что Нидерланды вместе с США и Чехией поставят Украине тяжелую военную технику, в частности, 90 танков, в рамках пакета военной помощи на 120 миллионов евро.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221108/podgotovka-1830075495.html

https://ria.ru/20221103/ukraina-1829071394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, марк рютте, владимир зеленский, сергей лавров, украина, россия, нидерланды, нато