https://ria.ru/20221109/novosibirsk-1830237569.html

В Новосибирской области создали центр помощи семьям мобилизованных

В Новосибирской области создали центр помощи семьям мобилизованных - РИА Новости, 09.11.2022

В Новосибирской области создали центр помощи семьям мобилизованных

Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи семьям мобилизованных создан в Новосибирской области, он расширит список направлений и мер поддержки... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T14:52

2022-11-09T14:52

2022-11-09T15:13

андрей травников

новосибирская область

красноярский край

иркутская область

единая россия

общество

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НОВОСИБИРСК, 9 ноя – РИА Новости. Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи семьям мобилизованных создан в Новосибирской области, он расширит список направлений и мер поддержки мобилизованных, сообщает в среду облправительство.Создание и направления работы нового центра и результаты работы по поддержке мобилизованных и их семей обсудили на совещании под руководством губернатора Андрея Травникова. Глава региона поблагодарил представителей всех министерств, ведомств, общественных организаций, партии "Единая Россия", Общероссийского народного фронта за масштабную работу по организации помощи военнослужащим."Важный результат этой работы – люди понимают, что власть их не бросает, на всех уровнях готова решать любые вопросы, которые возникают. Нам важно этот настрой сохранить. Отмечу очень успешный опыт работы консультационных центров в местах дислокации мобилизованных, эффективную работу горячей линии 122", - отметил губернатор.Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи станет новым механизмом помощи родным мобилизованных. Работать он будет по аналогии с консультационными центрами для мобилизованных – по принципу "одного окна". Сюда могут обращаться родственники военнослужащих за получением психологической поддержки, педагогической помощи, решением любых вопросов, связанных с образовательным процессом или медицинским обеспечением. Работа будет развернута на базе Областного центра диагностики и консультирования.Как доложил заместитель губернатора Сергей Нелюбов, такой формат работы, как консультационные центры, развернутые на базе НВВКУ и двух военных полигонов, доказал востребованность и эффективность. Ежедневно сотрудники 15 федеральных и региональных ведомств и структур помогали решать вопросы не только военнослужащих-новосибирцев, но и призванных в рамках частичной мобилизации жителей Красноярского края, Иркутской области, Республики Алтай."На совещании было принято принципиальное решение: консультационные центры продолжат свою работу, пока мобилизованные находятся в местах проведения боевого слаживания в Новосибирской области. За время работы центров рассмотрены тысячи обращений", - сообщают власти.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка российских военнослужащих - это святая обязанность всех уровней власти, нужно думать о каждом, оказывать прямую адресную поддержку им и их семьям.

https://ria.ru/20221109/kongress-1830190318.html

https://ria.ru/20221108/ukraina-1830075850.html

https://ria.ru/20221109/deputat-1830205887.html

новосибирская область

красноярский край

иркутская область

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андрей травников, новосибирская область, красноярский край, иркутская область, единая россия, общество