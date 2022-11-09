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На объекте инфраструктуры в Новоайдаре обезвредили взрывное устройство - РИА Новости, 09.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/novoaydar-1830188032.html
На объекте инфраструктуры в Новоайдаре обезвредили взрывное устройство
На объекте инфраструктуры в Новоайдаре обезвредили взрывное устройство - РИА Новости, 09.11.2022
На объекте инфраструктуры в Новоайдаре обезвредили взрывное устройство
В Новоайдаре Луганской Народной Республики предотвращен теракт на газораспределительном пункте, где было обнаружено самодельное взрывное устройство, сообщили... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:29
2022-11-09T13:13
новоайдар
луганская народная республика
происшествия
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. В Новоайдаре Луганской Народной Республики предотвращен теракт на газораспределительном пункте, где было обнаружено самодельное взрывное устройство, сообщили РИА Новости в центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР."В ходе проверки сообщения случайного свидетеля сотрудниками полиции на газораспределительном пункте в Новоайдаре было обнаружено самодельное взрывное устройство. В оперативном порядке место происшествия было оцеплено", - сказал представитель МВД.По словам собеседника агентства, специалисты кинологической службы МВД ЛНР обследовали окрестности, взрывотехники осмотрели территорию на наличие вторичных взрывных устройств, после чего обезвредили самодельное взрывное устройство."С места происшествия изъято порядка одного килограмма взрывчатого вещества иностранного производства, пластиковый короб с проводами, инициирующее устройство", - добавил представитель ведомства.В МВД полагают, что диверсию планировали украинские спецслужбы."По предварительным данным, цель, которую преследовали спецслужбы Украины в случае срабатывания взрывного устройства, причинить значительный материальный ущерб инфраструктуре населенного пункта, а жителей лишить тепло- и газообеспечения в холодный период времени, накануне зимы", - пояснил он.
https://ria.ru/20221108/terakt-1829862201.html
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новоайдар, луганская народная республика, происшествия
Новоайдар, Луганская Народная Республика, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
12:29 09.11.2022 (обновлено: 13:13 09.11.2022)
 
На объекте инфраструктуры в Новоайдаре обезвредили взрывное устройство

На критически важном объекте инфраструктуры в Новоайдаре обезвредили взрывное устройство

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. В Новоайдаре Луганской Народной Республики предотвращен теракт на газораспределительном пункте, где было обнаружено самодельное взрывное устройство, сообщили РИА Новости в центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.
"В ходе проверки сообщения случайного свидетеля сотрудниками полиции на газораспределительном пункте в Новоайдаре было обнаружено самодельное взрывное устройство. В оперативном порядке место происшествия было оцеплено", - сказал представитель МВД.
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По словам собеседника агентства, специалисты кинологической службы МВД ЛНР обследовали окрестности, взрывотехники осмотрели территорию на наличие вторичных взрывных устройств, после чего обезвредили самодельное взрывное устройство.
"С места происшествия изъято порядка одного килограмма взрывчатого вещества иностранного производства, пластиковый короб с проводами, инициирующее устройство", - добавил представитель ведомства.
В МВД полагают, что диверсию планировали украинские спецслужбы.
"По предварительным данным, цель, которую преследовали спецслужбы Украины в случае срабатывания взрывного устройства, причинить значительный материальный ущерб инфраструктуре населенного пункта, а жителей лишить тепло- и газообеспечения в холодный период времени, накануне зимы", - пояснил он.
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