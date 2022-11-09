https://ria.ru/20221109/novikombank-1830267153.html
Контакт-центр Новикомбанка вошел в лидеры по качеству обслуживания
Контакт-центр Новикомбанка вошел в лидеры по качеству обслуживания - РИА Новости, 09.11.2022
Контакт-центр Новикомбанка вошел в лидеры по качеству обслуживания
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, вошел в пятерку лидеров рейтинга доступности и качества обслуживания контакт-центров среди крупнейших российских РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:04
2022-11-09T16:04
2022-11-09T16:04
пресс-релизы
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МОСКВА, 9 ноя – Пресс-служба Новикомбанка. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, вошел в пятерку лидеров рейтинга доступности и качества обслуживания контакт-центров среди крупнейших российских банков. Об этом сообщают результаты исследования Naumen— ведущего отечественного разработчика программных продуктов для государственных и бизнес-структур.Исследование уровня обслуживания клиентов в банковских контакт-центрах компания Naumen проводит ежегодно. Рейтинг 2022 — уже 10-й по счету. Объектами исследования этого года стали 102 крупнейших по объему активов российских банка.Аналитики агентства совершили свыше четырех тысяч звонков по телефонам, опубликованным на сайтах банков: от 30 до 50-ти на каждый номер. Специалисты звонили по рабочим дням в разное время в интервале с 8 утра до 20 часов вечера. Эксперты Naumen оценивали скорость и качество обслуживания клиентов.Место участников исследования в рейтинге определялось общим показателем, который рассчитывался на основе отдельных данных о доступности и качестве, умноженных на коэффициент их важности, или вес. Наибольшим весом обладали показатели "доля вызовов, принятых до 20 секунды ожидания ответа" и "доля консультаций, полученных на первой линии".По результатам расчетов контакт-центр Новикомбанка вновь оказался в числе лидеров. Опорный банк Ростеха второй год подряд входит в топ-5 рейтинга, удерживая таким образом стабильную позицию по высокому качеству обслуживания в контакт-центрах среди розничных российских банков."Мы гордимся, что второй год подряд контакт-центр Новикомбанка уверенно удерживает высокие позиции в рейтинге качества. Наша клиентская база стремительно увеличивается, рост составил 11%. Количество обращений клиентов в течение 2022 года из-за нестабильности на рынке также выросло. Мы ежедневно мониторим эффективность обслуживания, следим за инновациями в сфере дистанционных услуг, внедряем их в работу нашего банка и всегда нацелены на развитие. Сохранение высоких стандартов сервиса – приоритет для банка", – прокомментировала руководитель Контакт-центра Новикомбанка ЕкатеринаКаменкова.Naumen – российский вендор программного обеспечения и облачных сервисов, технологический партнер в цифровой трансформации для коммерческих и государственных организаций и органов власти. Компания с 2013 года занимается сбором и анализом данных о доступности и качестве обслуживания в голосовых и текстовых каналах коммуникаций с клиентами.АО АКБ "НОВИКОМБАНК" входит в 25 крупнейших банков России. Новикомбанку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности: АКРА "А+(RU)", "Эксперт РА" "ruА+" и "НКР" АА-.ru со стабильным прогнозом. Новикомбанк предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева – член Бюро ЦС ООО "СоюзМаш России", куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 9 ноя – Пресс-служба Новикомбанка. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, вошел в пятерку лидеров рейтинга доступности и качества обслуживания контакт-центров среди крупнейших российских банков. Об этом сообщают результаты исследования Naumen— ведущего отечественного разработчика программных продуктов для государственных и бизнес-структур.
Исследование уровня обслуживания клиентов в банковских контакт-центрах компания Naumen проводит ежегодно. Рейтинг 2022 — уже 10-й по счету. Объектами исследования этого года стали 102 крупнейших по объему активов российских банка.
Аналитики агентства совершили свыше четырех тысяч звонков по телефонам, опубликованным на сайтах банков: от 30 до 50-ти на каждый номер. Специалисты звонили по рабочим дням в разное время в интервале с 8 утра до 20 часов вечера. Эксперты Naumen оценивали скорость и качество обслуживания клиентов.
Место участников исследования в рейтинге определялось общим показателем, который рассчитывался на основе отдельных данных о доступности и качестве, умноженных на коэффициент их важности, или вес. Наибольшим весом обладали показатели "доля вызовов, принятых до 20 секунды ожидания ответа" и "доля консультаций, полученных на первой линии".
По результатам расчетов контакт-центр Новикомбанка вновь оказался в числе лидеров. Опорный банк Ростеха второй год подряд входит в топ-5 рейтинга, удерживая таким образом стабильную позицию по высокому качеству обслуживания в контакт-центрах среди розничных российских банков.
"Мы гордимся, что второй год подряд контакт-центр Новикомбанка уверенно удерживает высокие позиции в рейтинге качества. Наша клиентская база стремительно увеличивается, рост составил 11%. Количество обращений клиентов в течение 2022 года из-за нестабильности на рынке также выросло. Мы ежедневно мониторим эффективность обслуживания, следим за инновациями в сфере дистанционных услуг, внедряем их в работу нашего банка и всегда нацелены на развитие. Сохранение высоких стандартов сервиса – приоритет для банка", – прокомментировала руководитель Контакт-центра Новикомбанка ЕкатеринаКаменкова.
Naumen – российский вендор программного обеспечения и облачных сервисов, технологический партнер в цифровой трансформации для коммерческих и государственных организаций и органов власти. Компания с 2013 года занимается сбором и анализом данных о доступности и качестве обслуживания в голосовых и текстовых каналах коммуникаций с клиентами.
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" входит в 25 крупнейших банков России. Новикомбанку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности: АКРА "А+(RU)", "Эксперт РА" "ruА+" и "НКР" АА-.ru со стабильным прогнозом. Новикомбанк предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева – член Бюро ЦС ООО "СоюзМаш России", куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.
Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.