https://ria.ru/20221109/neytralizatsiya-1830113085.html

"Военная мысль": США создают средства нейтрализации ядерного оружия России

"Военная мысль": США создают средства нейтрализации ядерного оружия России - РИА Новости, 09.11.2022

"Военная мысль": США создают средства нейтрализации ядерного оружия России

Соединенные Штаты работают над созданием средств нейтрализации российского ядерного оружия, сообщает журнал для военачальников "Военная мысль", издаваемый... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T05:43

2022-11-09T05:43

2022-11-09T05:43

сша

россия

вооружение

в мире

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты работают над созданием средств нейтрализации российского ядерного оружия, сообщает журнал для военачальников "Военная мысль", издаваемый Министерством обороны.Согласно задумке, говорится в материале, американские потенциальные разработки будут способны поразить значительную часть ядерного потенциала страны, прежде чем ее руководство решит нанести ответно-встречный удар.Как следует из публикации, США для сохранения мирового лидерства пытаются реализовать комплекс мер по сдерживанию России как ядерным, так и стратегическим неядерным оружием. Причем, отмечают авторы, теория сдерживания в США и странах НАТО заменена на теорию упреждающих силовых действий.В статье сообщается, что в отдаленные планы Вашингтона входит создание стратегических высокоэффективных огневых систем вооружения, работающих по принципу разведывательного ударного комплекса, систем оружия направленной энергии и других перспективных систем оружия.Американское "ядерное лицемерие"Из-за своей истории США не имеют право обвинять другие страны в угрозах ядерной войной, заявил ранее старший научный сотрудник Cato Institute и бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для издания The American Conservative."Будучи первой ядерной державой, США не только использовали ядерное оружие, но и часто угрожали его применением — даже против неядерных государств", — написал автор.В публикации отмечается, что США продолжают почти ежедневно делать ядерные предупреждения. Бэндоу ссылается на выступление заместителя государственного секретаря Венди Шерман, которая заявила, что Вашингтон готов "использовать весь спектр оборонных возможностей Штатов для защиты союзников, включая ядерные, обычные и противоракетные средства".Российская позицияРанее МИД России обратился к государствам, обладающим ядерным оружием, с призывом обеспечить глобальную стратегическую стабильность и отказаться от поощрения провокаций с использованием оружия массового уничтожения.В дипломатическом ведомстве напомнили, что в области ядерного сдерживания Россия руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей, а ее доктринальные установки носят только оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования.Россия продолжает выступать за формирование обновленной, более устойчивой архитектуры международной безопасности на основе обеспечения предсказуемости и глобальной стратегической стабильности, а также соблюдения принципов равноправия, неделимой безопасности и взаимного учета коренных интересов сторон, заключается в документе.В последнее время США и их союзники постоянно обвиняют Россию в том, что она прибегает к ядерному шантажу и якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о российской угрозе используется Западом, чтобы негативно повлиять на дружественные России страны.

https://ria.ru/20220717/medvedev-1803044628.html

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сша, россия, вооружение, в мире