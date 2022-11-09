https://ria.ru/20221109/neytralizatsiya-1830109721.html

"Военная мысль": США создают средства нейтрализации ядерного оружия России

"Военная мысль": США создают средства нейтрализации ядерного оружия России - РИА Новости, 09.11.2022

"Военная мысль": США создают средства нейтрализации ядерного оружия России

США разрабатывают средства нейтрализации российского ядерного оружия, которые, по задумке, будут способны поразить значительную часть ядерного потенциала страны РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T03:41

2022-11-09T03:41

2022-11-09T04:55

сша

россия

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. США разрабатывают средства нейтрализации российского ядерного оружия, которые, по задумке, будут способны поразить значительную часть ядерного потенциала страны до того, как ее руководство примет решение об ответно-встречном ударе, сообщает журнал для военачальников "Военная мысль", издаваемый Минобороны.Как следует из публикации, США для сохранения мирового лидерства пытаются реализовать комплекс мер по сдерживанию России как ядерным, так и стратегическим неядерным оружием. Причем, отмечают авторы, теория сдерживания в США и странах НАТО заменена на теорию упреждающих силовых действий.Согласно выводам издания, "это может крайне негативно отразиться на национальной безопасности Российской Федерации и потребует от ее политического руководства активного противодействия складывающимся угрозам".Авторы статьи отмечают, что в отдаленные планы Вашингтона входит создание стратегических высокоэффективных огневых систем вооружения, работающих по принципу разведывательного ударного комплекса, систем оружия направленной энергии и других перспективных систем оружия. В среднесрочной перспективе США должна быть создана некая промежуточная структура, оснащенная существующими и поступающими в войска средствами кинетического и некинетического, глобального и регионального, а также ядерного воздействия.В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против Москвы оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20220717/medvedev-1803044628.html

https://ria.ru/20220629/nato-1798963176.html

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