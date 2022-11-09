https://ria.ru/20221109/neytralizatsiya-1830109721.html
"Военная мысль": США создают средства нейтрализации ядерного оружия России
"Военная мысль": США создают средства нейтрализации ядерного оружия России - РИА Новости, 09.11.2022
"Военная мысль": США создают средства нейтрализации ядерного оружия России
США разрабатывают средства нейтрализации российского ядерного оружия, которые, по задумке, будут способны поразить значительную часть ядерного потенциала страны РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T03:41
2022-11-09T03:41
2022-11-09T04:55
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. США разрабатывают средства нейтрализации российского ядерного оружия, которые, по задумке, будут способны поразить значительную часть ядерного потенциала страны до того, как ее руководство примет решение об ответно-встречном ударе, сообщает журнал для военачальников "Военная мысль", издаваемый Минобороны.Как следует из публикации, США для сохранения мирового лидерства пытаются реализовать комплекс мер по сдерживанию России как ядерным, так и стратегическим неядерным оружием. Причем, отмечают авторы, теория сдерживания в США и странах НАТО заменена на теорию упреждающих силовых действий.Согласно выводам издания, "это может крайне негативно отразиться на национальной безопасности Российской Федерации и потребует от ее политического руководства активного противодействия складывающимся угрозам".Авторы статьи отмечают, что в отдаленные планы Вашингтона входит создание стратегических высокоэффективных огневых систем вооружения, работающих по принципу разведывательного ударного комплекса, систем оружия направленной энергии и других перспективных систем оружия. В среднесрочной перспективе США должна быть создана некая промежуточная структура, оснащенная существующими и поступающими в войска средствами кинетического и некинетического, глобального и регионального, а также ядерного воздействия.В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против Москвы оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20220717/medvedev-1803044628.html
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сша, россия, нато
03:41 09.11.2022 (обновлено: 04:55 09.11.2022)
"Военная мысль": США создают средства нейтрализации ядерного оружия России
"Военная мысль": США создают средства поражения ядерных сил России
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. США разрабатывают средства нейтрализации российского ядерного оружия, которые, по задумке, будут способны поразить значительную часть ядерного потенциала страны до того, как ее руководство примет решение об ответно-встречном ударе, сообщает журнал для военачальников "Военная мысль", издаваемый Минобороны.
Как следует из публикации, США для сохранения мирового лидерства пытаются реализовать комплекс мер по сдерживанию России как ядерным, так и стратегическим неядерным оружием. Причем, отмечают авторы, теория сдерживания в США и странах НАТО
заменена на теорию упреждающих силовых действий.
"В среднесрочной перспективе США стремятся к обладанию стратегическим неядерным оружием с коротким подлетным временем к цели и формально не подпавшим под какие-либо двусторонние или международные ограничения, применением которого возможно выполнение стратегических наступательных задач, обеспечивающих поражение значительного числа ядерных сил России до принятия решения верховным главнокомандующим Вооруженными силами Российской Федерацией на нанесение ответно-встречного удара", - говорится в статье.
Согласно выводам издания, "это может крайне негативно отразиться на национальной безопасности Российской Федерации и потребует от ее политического руководства активного противодействия складывающимся угрозам".
Авторы статьи отмечают, что в отдаленные планы Вашингтона
входит создание стратегических высокоэффективных огневых систем вооружения, работающих по принципу разведывательного ударного комплекса, систем оружия направленной энергии и других перспективных систем оружия. В среднесрочной перспективе США должна быть создана некая промежуточная структура, оснащенная существующими и поступающими в войска средствами кинетического и некинетического, глобального и регионального, а также ядерного воздействия.
В сентябре президент Владимир Путин
в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против Москвы оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.