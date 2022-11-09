15:15 09.11.2022 (обновлено: 16:54 09.11.2022)
В Москве задержали блогера, выложившего пародию на российского солдата
В Москве задержали блогера Nekoglai, выложившего ролик, пародирующий российского солдата
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Правоохранители задержали в Москве блогера Николая Лебедева (Nekoglai), выложившего пародию на российского солдата, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Силовики задержали Лебедева в Москве", — заявил собеседник агентства.
По словам источника, блогера, вероятно, задержали за нарушение миграционного законодательства.
Ранее Nekoglai выложил пародию на видео, в котором российский военнослужащий, находясь в окопе и под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер "повторил" действия солдата, находясь дома на ковре. Позже ролик он удалил, однако видео успело разойтись по Сети.
Накануне депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Свалов обратился к Генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить это видео "на предмет нарушения законодательства".
Несколько дней назад в соцсетях появился видеоролик, на котором военнослужащий, находясь в окопе, откидывает от себя несколько гранат, сброшенных на него с беспилотника. Как сообщили власти Ленобласти, солдат — уроженец региона, пехотинец Алексей из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".