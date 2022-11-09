https://ria.ru/20221109/nekoglai-1830250135.html

В Москве задержали блогера, выложившего пародию на российского солдата

В Москве задержали блогера, выложившего пародию на российского солдата - РИА Новости, 09.11.2022

В Москве задержали блогера, выложившего пародию на российского солдата

Правоохранители задержали в Москве блогера Николая Лебедева (Nekoglai), выложившего пародию на российского солдата, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:15

2022-11-09T15:15

2022-11-09T16:54

москва

технологии

россия

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Правоохранители задержали в Москве блогера Николая Лебедева (Nekoglai), выложившего пародию на российского солдата, сообщил РИА Новости информированный источник.По словам источника, блогера, вероятно, задержали за нарушение миграционного законодательства.Ранее Nekoglai выложил пародию на видео, в котором российский военнослужащий, находясь в окопе и под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер "повторил" действия солдата, находясь дома на ковре. Позже ролик он удалил, однако видео успело разойтись по Сети.Накануне депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Свалов обратился к Генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить это видео "на предмет нарушения законодательства".Несколько дней назад в соцсетях появился видеоролик, на котором военнослужащий, находясь в окопе, откидывает от себя несколько гранат, сброшенных на него с беспилотника. Как сообщили власти Ленобласти, солдат — уроженец региона, пехотинец Алексей из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220530/feyki-1791697341.html

https://ria.ru/20220903/gudkov-1814267990.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, технологии, россия, вооруженные силы рф