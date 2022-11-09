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В Москве задержали блогера, выложившего пародию на российского солдата - РИА Новости, 09.11.2022
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В Москве задержали блогера, выложившего пародию на российского солдата
В Москве задержали блогера, выложившего пародию на российского солдата - РИА Новости, 09.11.2022
В Москве задержали блогера, выложившего пародию на российского солдата
Правоохранители задержали в Москве блогера Николая Лебедева (Nekoglai), выложившего пародию на российского солдата, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:15
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Правоохранители задержали в Москве блогера Николая Лебедева (Nekoglai), выложившего пародию на российского солдата, сообщил РИА Новости информированный источник.По словам источника, блогера, вероятно, задержали за нарушение миграционного законодательства.Ранее Nekoglai выложил пародию на видео, в котором российский военнослужащий, находясь в окопе и под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер "повторил" действия солдата, находясь дома на ковре. Позже ролик он удалил, однако видео успело разойтись по Сети.Накануне депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Свалов обратился к Генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить это видео "на предмет нарушения законодательства".Несколько дней назад в соцсетях появился видеоролик, на котором военнослужащий, находясь в окопе, откидывает от себя несколько гранат, сброшенных на него с беспилотника. Как сообщили власти Ленобласти, солдат — уроженец региона, пехотинец Алексей из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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москва, технологии, россия, вооруженные силы рф
Москва, Технологии, Россия, Вооруженные силы РФ
15:15 09.11.2022 (обновлено: 16:54 09.11.2022)
 
В Москве задержали блогера, выложившего пародию на российского солдата

В Москве задержали блогера Nekoglai, выложившего ролик, пародирующий российского солдата

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Правоохранители задержали в Москве блогера Николая Лебедева (Nekoglai), выложившего пародию на российского солдата, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Силовики задержали Лебедева в Москве", заявил собеседник агентства.

По словам источника, блогера, вероятно, задержали за нарушение миграционного законодательства.
Ранее Nekoglai выложил пародию на видео, в котором российский военнослужащий, находясь в окопе и под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер "повторил" действия солдата, находясь дома на ковре. Позже ролик он удалил, однако видео успело разойтись по Сети.
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Несколько дней назад в соцсетях появился видеоролик, на котором военнослужащий, находясь в окопе, откидывает от себя несколько гранат, сброшенных на него с беспилотника. Как сообщили власти Ленобласти, солдат — уроженец региона, пехотинец Алексей из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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