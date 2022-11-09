https://ria.ru/20221109/natsionalizatsiya-1830161972.html

Китайцы призвали национализировать Украину после скандала с "Мотор Сич"

Китайцы призвали национализировать Украину после скандала с "Мотор Сич" - РИА Новости, 09.11.2022

Китайцы призвали национализировать Украину после скандала с "Мотор Сич"

Пользователи китайского портала "Гуаньча" раскритиковали решение Киева национализировать предприятие "Мотор Сич". РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:10

2022-11-09T11:10

2022-11-09T14:11

технологии

украина

сша

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конгресс сша

мотор сич

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Пользователи китайского портала "Гуаньча" раскритиковали решение Киева национализировать предприятие "Мотор Сич".В комментариях к новости многие заявили, что считают компанию китайским активом, что делает ее приобретение другим государством незаконным."Чьей бы компанией ни стала "Мотор Сич", китайской компании должны вернуть долг в размере четырех с половиной миллиардов долларов!" — написал пользователь."Сначала национализируют, а потом бросят гнить. У Украины недолгая память, и всю жизнь США дурят ее", — посетовал третий читатель."Так называемая национализация Украины — это просто передача интересов от олигарха А к олигарху Б", — считает еще один пользователь."Американцы платят налоги. Конгресс США выделяет средства на помощь Украине. Украина продает стратегические компании по низким ценам частным американским компаниям, связанным с конгрессом США. Украина забирает эти компании по высоким ценам. Идеально", — написал другой комментатор.Ранее китайские инвесторы украинского предприятия "Мотор Сич" после национализации активов компании обвинили Киев в злоупотреблении властью и подавлении деловой активности, так как переход компании в государственную собственность произошел в обход компании Beijing Skyrizon, которая в 2009 году выкупила 75 процентов акций предприятия.

https://ria.ru/20221109/natsionalizatsiya-1830123702.html

https://ria.ru/20221109/ukraina-1830145307.html

https://ria.ru/20221107/eaes-1828135366.html

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Ольга Матыс

технологии, украина, сша, киев, конгресс сша, мотор сич