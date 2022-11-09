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Китайцы призвали национализировать Украину после скандала с "Мотор Сич" - РИА Новости, 09.11.2022
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Китайцы призвали национализировать Украину после скандала с "Мотор Сич"
Китайцы призвали национализировать Украину после скандала с "Мотор Сич" - РИА Новости, 09.11.2022
Китайцы призвали национализировать Украину после скандала с "Мотор Сич"
Пользователи китайского портала "Гуаньча" раскритиковали решение Киева национализировать предприятие "Мотор Сич". РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:10
2022-11-09T14:11
технологии
украина
сша
киев
конгресс сша
мотор сич
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Пользователи китайского портала "Гуаньча" раскритиковали решение Киева национализировать предприятие "Мотор Сич".В комментариях к новости многие заявили, что считают компанию китайским активом, что делает ее приобретение другим государством незаконным."Чьей бы компанией ни стала "Мотор Сич", китайской компании должны вернуть долг в размере четырех с половиной миллиардов долларов!" — написал пользователь."Сначала национализируют, а потом бросят гнить. У Украины недолгая память, и всю жизнь США дурят ее", — посетовал третий читатель."Так называемая национализация Украины — это просто передача интересов от олигарха А к олигарху Б", — считает еще один пользователь."Американцы платят налоги. Конгресс США выделяет средства на помощь Украине. Украина продает стратегические компании по низким ценам частным американским компаниям, связанным с конгрессом США. Украина забирает эти компании по высоким ценам. Идеально", — написал другой комментатор.Ранее китайские инвесторы украинского предприятия "Мотор Сич" после национализации активов компании обвинили Киев в злоупотреблении властью и подавлении деловой активности, так как переход компании в государственную собственность произошел в обход компании Beijing Skyrizon, которая в 2009 году выкупила 75 процентов акций предприятия.
https://ria.ru/20221109/natsionalizatsiya-1830123702.html
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технологии, украина, сша, киев, конгресс сша, мотор сич
Технологии, Украина, США, Киев, Конгресс США, Мотор Сич
11:10 09.11.2022 (обновлено: 14:11 09.11.2022)
 
Китайцы призвали национализировать Украину после скандала с "Мотор Сич"

Читатели "Гуаньча" призвали Россию национализировать Украину после скандала с "Мотор Сич"

© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в медиабанкДвигатель Д-18Т в цеху ОАО "Мотор Сич" в Запорожье
Двигатель Д-18Т в цеху ОАО Мотор Сич в Запорожье - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Марина Лысцева
Перейти в медиабанк
Двигатель Д-18Т в цеху ОАО "Мотор Сич" в Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Пользователи китайского портала "Гуаньча" раскритиковали решение Киева национализировать предприятие "Мотор Сич".
В комментариях к новости многие заявили, что считают компанию китайским активом, что делает ее приобретение другим государством незаконным.
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Китайские инвесторы "Мотор Сич" выступили против национализации компании
"Чьей бы компанией ни стала "Мотор Сич", китайской компании должны вернуть долг в размере четырех с половиной миллиардов долларов!" — написал пользователь.
"Можете национализировать свое, а если это не ваше, то сначала решите все проблемы, прежде чем что-то национализировать, иначе я поддерживаю национализацию Украины Россией", — возмутился другой.
"Сначала национализируют, а потом бросят гнить. У Украины недолгая память, и всю жизнь США дурят ее", — посетовал третий читатель.
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В Китае раскрыли, зачем США заговорили о переговорах Украины и России
"Так называемая национализация Украины — это просто передача интересов от олигарха А к олигарху Б", — считает еще один пользователь.
"Американцы платят налоги. Конгресс США выделяет средства на помощь Украине. Украина продает стратегические компании по низким ценам частным американским компаниям, связанным с конгрессом США. Украина забирает эти компании по высоким ценам. Идеально", — написал другой комментатор.
"Если Украина собирается национализировать "Мотор Сич", то у меня есть основания быть более благосклонным к тому, чтобы его национализировала Россия", — заметил читатель.
Ранее китайские инвесторы украинского предприятия "Мотор Сич" после национализации активов компании обвинили Киев в злоупотреблении властью и подавлении деловой активности, так как переход компании в государственную собственность произошел в обход компании Beijing Skyrizon, которая в 2009 году выкупила 75 процентов акций предприятия.
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