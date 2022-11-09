11:10 09.11.2022 (обновлено: 14:11 09.11.2022)
Китайцы призвали национализировать Украину после скандала с "Мотор Сич"
Читатели "Гуаньча" призвали Россию национализировать Украину после скандала с "Мотор Сич"
© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в медиабанкДвигатель Д-18Т в цеху ОАО "Мотор Сич" в Запорожье
Двигатель Д-18Т в цеху ОАО "Мотор Сич" в Запорожье. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Пользователи китайского портала "Гуаньча" раскритиковали решение Киева национализировать предприятие "Мотор Сич".
В комментариях к новости многие заявили, что считают компанию китайским активом, что делает ее приобретение другим государством незаконным.
"Чьей бы компанией ни стала "Мотор Сич", китайской компании должны вернуть долг в размере четырех с половиной миллиардов долларов!" — написал пользователь.
"Можете национализировать свое, а если это не ваше, то сначала решите все проблемы, прежде чем что-то национализировать, иначе я поддерживаю национализацию Украины Россией", — возмутился другой.
"Сначала национализируют, а потом бросят гнить. У Украины недолгая память, и всю жизнь США дурят ее", — посетовал третий читатель.
"Так называемая национализация Украины — это просто передача интересов от олигарха А к олигарху Б", — считает еще один пользователь.
"Американцы платят налоги. Конгресс США выделяет средства на помощь Украине. Украина продает стратегические компании по низким ценам частным американским компаниям, связанным с конгрессом США. Украина забирает эти компании по высоким ценам. Идеально", — написал другой комментатор.
"Если Украина собирается национализировать "Мотор Сич", то у меня есть основания быть более благосклонным к тому, чтобы его национализировала Россия", — заметил читатель.
Ранее китайские инвесторы украинского предприятия "Мотор Сич" после национализации активов компании обвинили Киев в злоупотреблении властью и подавлении деловой активности, так как переход компании в государственную собственность произошел в обход компании Beijing Skyrizon, которая в 2009 году выкупила 75 процентов акций предприятия.
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